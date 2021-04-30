Михаил Дегтярев открыл навигацию по Амуру в Хабаровске Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Сегодня, 30 апреля, состоялся первый выход речного транспорта на Амур в 2021 году. Буквально на этой неделе в Хабаровске пошел слух, что навигация может быть сорвана. В социальных сетях распространяли информацию о «невыгодности» дачных пассажирских перевозок для компаний. Дело под личный контроль взял Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

- Я знаю, что с речным транспортом для пассажиров не все благополучно в том смысле, что он невыгоден перевозчику. Здесь нужно системное решение. И оно принято - дачные маршруты на левый берег и на амурские острова станут субсидироваться правительством Хабаровского края. Летняя навигация начнется вовремя, и срыва ее не будет, - заявил Михаил Дегтярев.

Чтобы доказать, что ситуация находится под контролем и сбоев не ожидается, Михаил Дегтярев первым протестировал суда.

- Сегодня мы оказались здесь, на великой реке Амур. Начали навигацию с тестового выхода по одному из маршрутов. Встретились с речниками и работниками береговых служб, обсудили наболевшие вопросы. Уже с завтрашнего дня начнется регулярная навигация. Я видел обеспокоенность горожан по этому поводу, но так и не понял, откуда это беспокойство возникло. Мы заранее подготовились. Минтранс получил от меня указания еще в феврале, а средства были выделены из бюджета. Все суда подготовлены, поэтому беспокоиться не надо, - сказал Михаил Дегтярев.

Как признался врио губернатора региона, буквально позавчера он обновил собственное свидетельство на право управления маломерным судном в Хабаровске. Правда, личного водного транспорта у Михаила Владимировича сейчас нет.

- Свой катер я продал еще году в 2013-2014. У меня есть небольшая мечта. Хотелось бы самому управлять судном, например, в пути до Николаевска-на-Амуре или села Богородское. Сколько на это может уйти времени? - поинтересовался Михаил Дегтярев у работников судна.

- До Николаевска-на-Амуре добираться 12 часов. Неблизкая дорога, - ответил они.