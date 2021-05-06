Стало известно, когда отключат горячую воду в Хабаровске в 2021 году

В Хабаровске отключат горячую воду на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон подходит к концу, а это значит, что на городских тепломагистралях вскоре стартуют плановые работы на прочность и плотность и на определение тепловых потерь, и как следствие, горячее водоснабжение будут прекращать. Рассказываем, когда в Хабаровске отключат горячую воду в 2021 году.

«КП» узнала, когда отключат горячую воду в Хабаровске в 2021 году. Работы стартуют на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с 11 мая. На три дня (до 13 мая) горячую воду отключат в трех районах. Среди них - Кировский район, здесь коммунальной услуги не будет в границах улиц Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанской - Истомина.

В Центральном районе горячую воду отключат в границах улиц Амурский бульвар - Шеронова, на Ленина - от площади Блюхера до улицы Шевченко и Гамарника (по нечетной стороне). В Индустриальном районе коммунальную услугу прекратят подавать с Калинина до переулка Доступного, Волочаевской и Гамарника по четной стороне.

- В общей сложности горячую воду отключат в 458 домах и на 22 соцобъектах, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Также с 11 по 13 мая воду прекратят подавать в 1235 жилых домов и в 90 соцобъектов из-за исследования тепловых потерь на станциях. Тут в список на отключение попали Краснофлотский, Железнодорожный, Центральный районы и поселок Горького. Улицы, где отключат горячую воду, следующие: границы Руднева - Тихоокеанской - Санаторной - Шелеста - Сибирской, границы Карла Маркса - Краснодарской - Промышленной - Ленинградской - Ленина - Постышева - Ким Ю Чена - Некрасова.

Отопительный сезон будет закрываться в ближайшие дни в Хабаровске. Так, отопление отключат уже с 10 мая.

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