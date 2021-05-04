Стройными коробками по площади имени Ленина прошагают более 3700 военнослужащих Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Краевая столица вышла на финишную прямую подготовки к празднованию 9 Мая. Центральным событием этого дня станет парад Победы: десятки машин, тысячи солдат и курсантов пройдут по центру города. До «дня икс» военнослужащие усердно тренируются на площади имени Ленина. Из-за этого в городе ограничивают движение транспорта. «КП» рассказывает, где и когда перекроют дороги во время репетиций парада Победы в Хабаровске в 2021 году.

Стройными коробками по площади имени Ленина прошагают более 3700 военнослужащих, кадетов, курсантов, сотрудников оперативных служб. По городу проедут свыше 135 единиц техники, среди которых машины, окрашенные в арктические цвета. Если не помешает погода, то в небе над Хабаровском пронесутся более 100 самолетов и вертолетов.

Горожанам осталось недолго мучиться из-за ограничения движения - осталось провести всего две репетиции парада Победы в Хабаровске в 2021 году. Очередная тренировка с техникой состоится 4 мая. Генеральная репетиция намечена на 7 мая. Сам парад пройдет 9 мая в 10:00 часов.

4 МАЯ

Репетиция парада Победы в Хабаровске в 2021 году начнется днем, однако парковаться в центре города запретят заранее - с 13:00 часов. Ограничение снимут в 23:00 часа. Нельзя будет оставлять машину по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Амурском бульваре (от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до улицы Ленина);

- Уссурийском бульваре (от улицы Шеронова до улицы Пушкина);

- Восточном шоссе (от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до улицы Ленина);

- Ленина (от улицы Ленинградской до улицы Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от улицы Ленина до переулка Облачного);

- по переулку Облачному (от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854).

Центр города будет перекрыт с 16:00 до 23:00 часов. Репетиция парада Победы в Хабаровске в 2021 году затронет улицы:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Пушкина).

7 МАЯ

Генеральная репетиция парада Победы в Хабаровске в 2021 году пройдет с праздничным размахом. Начнется тренировка парадных расчетов в 7:00 и закончится в 14:00 часов. В этот период будет перекрыто движение по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийскому бульвару (от улицы Шеронова до улицы Пушкина).

Парковку в этот день запретят с 5:00 часов утра. Разрешат оставлять машины в 14:00 часов. Ограничения коснутся улиц:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Амурский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до улицы Ленина);

- Уссурийский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Пушкина);

- Восточное шоссе (от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской);

- Ленинградская (от Восточного шоссе до улицы Ленина);

- Ленина (от улицы Ленинградской до улицы Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от улицы Ленина до переулка Облачного);

- переулок Облачный (от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854).

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