«Практически всю жизнь проработала»: 100-летнюю труженицу тыла поздравили с юбилеем в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео правительства Хабаровского края.

Вчера, 6 мая, в преддверии Дня Победы свой столетний юбилей отметила труженица тыла Александра Ильинична Деменкова. Сейчас Александра Ильинична живет в поселке Новый Ургал с дочерью и внуком. Родилась труженица тыла в Новосибирской области. После окончания семи классов отправилась работать на Новокузнецкий металлургический комбинат. В общем итоге Александра Ильинична за всю жизнь проработала больше 40 лет.

- Практически всю жизнь работала, поэтому такая крепенькая и дожила до своих лет, - сказала Александра Ильинична.

На комбинате еще юная Александра освоила Азбуку Морзе. Благодаря новым знаниям в годы Великой Отечественной войны труженица тыла работала оператором на железнодорожной станции в городе Югра. Александра Ильинична передавала сообщения о поездах.

- В 1996 году бабушка осталась одна, умер мой отец. Первые двадцать лет я постоянно к ней ездила, а в 2015 году забрала к себе, так как одна она бы уже не смогла. Здесь у нас есть досуг, общение. Мы любим вместе гулять, - добавила ее дочь.

Как рассказала дочь Александры Ильиничны, семья Деменковых большая. В Барнауле у труженицы тыла живет внучка и двое правнуков. Последние пять лет за Александрой Ильиничной ухаживает дочь.

По видеосвязи с ветераном поговорил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Долго разговаривать женщина не смогла, засмущалась и передала слово дочери.

- Спасибо большое за поздравление и теплые слова. Тут нас так окружили заботой, что бабушка растерялась, - прокомментировала дочь Александры Ильиничны.

Поздравления труженица тыла получила и от районной администрации. Без внимания именинницу не оставили.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Где и когда перекроют дороги во время репетиций парада Победы в Хабаровске в 2021 году

«Комсомолка» публикует список перекрытых дорог во время репетиций парада Победы в Хабаровске в 2021 году (подробнее)

Программа на 9 Мая 2021 года в Хабаровске: самое интересное

«Комсомолка» публикует программу на 9 Мая 2021 года в Хабаровске (подробнее)

Арктическая техника и новые танки: что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске

«Комсомолка» показывает кадры с репетиции парада Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске (подробнее)