Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске 18 мая сгорело здание бывшего Дома культуры РЭБ флота. Так как более десяти лет здание никем не использовалось, оно давно стояло обесточенным. Поэтому одной из основных версий причин пожара является поджог. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации.

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ОГНЯ

Во время визита «Комсомолки» в ДК, у здания еще стояли две машины пожарной охраны. Возможно, специалисты занимались дополнительной проливкой строения или же дежурили. Мало ли кто может прийти на место пожара: заинтересовавшиеся и смелые подростки, а может быть, и поджигатели. Однако, судя по всему, около семи часов вечера работа огнеборцев закончилась, и они уехали.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Остались на месте только корреспондент «Комсомолки» и одинокая легковушка. В припаркованном автомобиле сидели двое мужчин среднего возраста. «Сторонние наблюдатели» лишь проследили взглядом за уезжающими красными пожарными машинами, но сами покидать место пожара не собирались. Тут стоит упомянуть о расположении бывшего ДК. Самым близким его соседом является свеженький краевой дворец единоборств «Самбо». Еще в конце декабря 2020 года там закончились строительно-монтажные работы. Однако пока занятия там не проводятся. С другой стороны от здания расположены гаражи, подъезд к которым заблокирован бордюрами. Чего все-таки ждали или куда именно приехали «сторонние наблюдатели» - так и осталось загадкой. Они остались на месте и после визита «Комсомолки» в ДК.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Подобраться близко к зданию проблематично. Сейчас ДК «сидит» в низине, которую окружили автомобильной дорогой. Из-за прошедших дождей, а также работы пожарных отрядов, все подходы к зданию заполнились водой и грязью. Водой пропиталась вся поверхность вокруг ДК. При каждом шаге по ней ноги уходят в рыхлую землю.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

По-видимому, кто-то из последних гостей Дома культуры решил не заходить в само помещение, а расположиться рядом. Со стороны улицы Павла Морозова на холмике остались два старых стула. Рядом - пустая пачка из-под сигарет и журнал. Возможно, раньше стулья были частью интерьера заброшенного ДК.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

После пожара и так не самое живописное здание стало выглядеть еще хуже. Натянутая ранее полупрозрачная сетка, прикрывающая обшарпывающуюся краску и бессмысленное граффити, покрылась обгоревшими дырками, а в некоторых местах и вовсе сползла, оголив фасады ДК. Сразу заметен масштаб разрушений - в нескольких местах обрушилась крыша. Через пустые оконные рамы виднеются обломки крыши, которые еще не успели рухнуть вниз и держатся, как говорится, на честном слове. Возле нескольких входов расположились груды обгоревшего металла.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ЦЕНА ВОПРОСА

Дом культуры РЭБ флота построили по проекту архитектора Игоря Рожина в 1957 году. Всего в Хабаровске в стиле сталинского неоклассицизма возвели два культурных объекта: ДК РЭБ флота и клуб судостроительного завода имени Кирова. В целом в Хабаровске осталось не так много домов в стиле сталинской архитектуры. Некоторые из них еще остаются жилыми, однако большинство находится не в самом лучшем состоянии.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В декабре 2020 года аварийное здание бывшего ДК, находящееся в федеральной собственности, было выставлено на аукцион. Изначальная сумма торгов тогда составила 29 миллионов рублей. Однако согласно кадастровому реестру цена на землю по адресу Шевчука, 3 сейчас составляет лишь 6,7 миллиона рублей. Ранее на сайте, где и был организован электронный аукцион, сообщалось, что торги будут завершены к 8 декабря. Сейчас аукцион имеет статус «Планируемый».

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Общая площадь здания - 2594,2 квадрата. В декабре степень износа здания была равна 47% процентам. Во время пожара сгорела одна тысяча квадратных метров. О том, насколько здание пострадало после возгорания, пока неизвестно, но визуально от ДК остались лишь стены.

Стали известны последствия пожара в бывшем Доме культуры РЭБ флота в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В последний раз здание использовалось как второй корпус Хабаровского государственного института культуры. Занятия прекратились там в 2006 году, когда Амурское пароходство предприняло попытку вернуть ДК себе, что не получилось сделать. В 2013 году подвал помещения затопило в ходе наводнения. После этого руководство института окончательно опустило руки и лишило здание элементарной охраны. Постепенно корпус превратился в склад мусора и бесплатный ночлег для бездомных.