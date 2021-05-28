Жары не будет: синоптик рассказала о погоде в Хабаровске на эти выходные Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В грядущую субботу и воскресенье в Хабаровске состоится масса праздничных мероприятий, 29 мая - День города, а 30 - большой концерт международного фестиваля «Амурские волны» на площади Ленина. Традиционно в день города погода хабаровчанам благоволила, чем же порадует небесная канцелярия горожан в этом году?

Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС», рассказала, чего нам ждать в эти выходные.

- Существенных осадков не будет, но не исключено, что где-то может немного покапать. Погода в принципе неустойчивая. Днем в выходные температурный фон будет в буфере 19-20 градусов со знаком плюс, - рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» Галина Брынцева.

А вот на следующей неделе все куда печальнее - в край придет холодная погода, особенно ощутим мы ее в понедельник и вторник. Ночами отметка на термометре хорошенько упадет.

Синоптик предупредила дачников и садоводов, чтобы прикрыли чем-нибудь грядки, высаженные в эти выходные, иначе молодая рассада может подмерзнуть.

Напомним, в субботу в Хабаровске пройдет арт-фестиваль «счастливый Хабаровск». С 15 часов дня прямо на дороге и на тротуаре вырастут тематические улицы. Ознакомиться с программой Дня города можно здесь.

Также в эти выходные перекроют автодороги в нескольких местах. Расписание и места можно посмотреть здесь.

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