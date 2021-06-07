«Ничего святого, что за поколение!»: в Комсомольске неизвестные сожгли цветы в Вечном огне. Фото: скриншот с видео.

Неизвестные в Комсомольске «развели костер» на памятнике землякам, павшим в боях за родину в годы Великой Отечественной войны. Поджигатели сожгли возложенные цветы в Вечном огне. Последствия попали на видео, облетели соцсети и вызвали негодование у пользователей.

ГОРИ ЯСНО!

На опубликованных кадрах, территория мемориального комплекса заполнена людьми. Кто-то спокойно прогуливается мимо костра, в который превратился Вечный огонь, другие же выстроились рядом и, судя по всему, думали, что в этой ситуации можно предпринять.

- Возгорание произошло в воскресенье вечером. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, и разыскиваются виновники произошедшего, - рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД по городу Комсомольску-на-Амуре.

По периметру самого памятника камер видеонаблюдения нет. Однако неподалеку от мемориального комплекса находятся местный драматический театр, речной вокзал и многое другое. Вероятно, что неизвестные поджигатели могли попасть в уличные камеры. Ущерб от пожара пока не установлен.

- В данной ситуации может быть заведено дело по статье «Вандализм». Есть ли в совершенных действиях состав преступления, выяснят уже сотрудники полиции. Наказание по статье варьируется от штрафа, до трех лет тюрьмы, - объяснил Алексей Слепцов, хабаровский адвокат.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

В социальных сетях реакция на увиденное последовала моментально. Большинство пользователей начали писать агрессивные комментарии и всячески оскорблять неизвестных поджигателей.

- Ну, это уже переходит все границы. Ничего святого, - написала пользовательница Любовь.

- Где камеры наблюдения? Или хотя бы патрули? Место очень многолюдное, - начала рассуждение в комментариях пользовательница Татьяна.

А комсомольчанка Елизавета и вовсе вспомнила, что сама видела, как школьники «крутились» около Вечного огня в этот день.

- Сегодня возле Вечного огня лазали девчонки, бросали монетки. Они не просто лазали, это было настолько безобразно: двигали венки, ногами топтались. Это ужасно, сделала им замечание, они ушли, конечно же, так как мелкие, но что было потом, не знаю, - написала женщина.

Напомним, что в конце мая в сети распространили видео, на котором молодая студентка прикуривает от Вечного огня на этом же мемориальном комплексе.