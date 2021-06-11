Беззащитный детеныш нерпы едва не погиб на берегу, а потом не хотел расставаться со спасителем в Магадане Фото: предоставлено Виталием Прокопьевым

Похоже, что животным все же знакомо чувство благодарности. 9 июня детеныш нерпы застрял среди огромных валунов на берегу Охотского моря. Беззащитный малыш мог погибнуть от зубов псов и лисиц. На счастье рядом оказался спасатель - и по профессии, и по призванию.

Вечером Виталий Проклопьев проезжал вдоль берега моря и вдруг среди больших камней увидел маленькую нерпу, еще совсем детеныша. Малыш беспомощно барахтался, пытался выбраться из каменной западни. На берегу щенок оказался после отлива и своими силами добраться до «большой воды» не мог.

Беззащитный детеныш нерпы едва не погиб на берегу, а потом не хотел расставаться со спасителем в Магадане Фото: предоставлено Виталием Прокопьевым

- Вероятно, на берегу он был уже давно, отливы у нас большие, от 10 до 100 метров доходят. У него как раз сейчас тот возраст, когда начинается цветение, а мамка от себя уже отпускает. Но он еще малыш, откусываться особенно не может, а вокруг, почуяв легкую добычу, начали уже собираться лисы и вороны, готовые растерзать беззащитное животное, - говорит Виталий.

Спасатель осмотрел детеныша, никаких травм не нашел, но малыш решил не подпускать к себе человека. Щенок фыркал и пытался уклониться, тогда Виталий взял одеяло, закутал маленькую нерпу и понес к воде.

Беззащитный детеныш нерпы едва не погиб на берегу, а потом не хотел расставаться со спасителем в Магадане Фото: предоставлено Виталием Прокопьевым

- Он, конечно, не хотел подпускать меня, агрессировал, фыркал, когда я руку протянул. Но когда я его закутал в одеяло, он там даже, кажется, уснул, пригрелся, глаза закрыл. А когда я его отпустил в воду, он еще некоторое время рядом плескался, вокруг меня плавал, покидать не хотел, - рассказывает сотрудник МЧС.

Мужчина дождался прилива, убедился, что малыша не выкинуло снова на берег, и уехал по своим делам. Виталий этот случай спасением не считает, говорит, что он пожарный, его работа связана с риском для жизни, а помощь нуждающемуся, причем животному, да еще и детенышу - само собой разумеющееся.

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