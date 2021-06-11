Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

Раисе Михалевой 74 года. Официально – она самая обычная пенсионерка из села Хабаровского края с населением в 560 человек. А фактически – руководитель музея с такими уникальными экспонатами, как псалтырь 1644 года, 100-летние монеты и оружие Великой Отечественной войны.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Небольшое село Шереметьево на российско-китайской границе – важная точка не только для охраны отечественных рубежей. Это сосредоточение исторических и природных явлений. Здесь есть петроглифы эпохи неолита (около 9500 лет до нашей эры), озеро с уникальными лотосами Комарова, остров, где гнездятся редкие птицы и многое другое. А теперь в селе появился совершенно уникальный музей, собранный буквально с миру по нитке.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

Большую часть экспонатов собрала Раиса Михалева. Сейчас в небольшой комнатушке местного Дома культуры собралось более тысячи редкостей. Знакомые, совет ветеранов, туристы, меценаты - все, кому не жалко, стали отдавать редкости пенсионерке, узнав, что она организовала музей. Самые дорогие и уникальные экспонаты подарил местный атаман и предприниматель.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

- Редкие вещи он покупает на аукционах специально для нас, - рассказала Раиса Михалева.

Так, уникальный псалтырь 1644 года появился в закрытом поселке Хабаровского края благодаря щедрому меценату. Мужчина подарил уникальную золотую венчальную корону, старинную прялку, коллекцию монет и купюр периода династии Романовых. Есть в коллекции деньги времен Николая II, датируемые 1894-1917 годами, есть и более «зрелые» бумажные экземпляры бумажных от 1825-го до 1855 года.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

- Мы не подсчитывали точно, но примерно вся коллекция может стоить около пяти миллионов рублей. Учитывая, что у нас есть мясорубка за пять тысяч рублей или ППШ за 40 тысяч рублей, - рассказала Анна Гуцан, заведующая Домом культуры села Шереметьево.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ

В экспозиции сельского музея представлены детская люлька, швейная машинка и целый гардероб одежды, созданной в XX веке. Гордятся шереметьевцы и подшивкой газет начала 1900-х годов. Здесь можно найти и майский выпуск иллюстрированного журнала «Нива» за 1916 год, и сборник «Главные деятели и предшественники судебной реформы» от 1904 года. А изюминка коллекции - рабочий патефон, на котором можно послушать старые пластинки.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

Кроме того, взгляд приковывает музейная коллекция оружия. Здесь есть и пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) времен Великой Отечественной войны, и казачьи шашки, и сабли. Не обошлось и без нескольких экземпляров оружия периода Первой мировой войны. Кстати, некоторые экспонаты используются в театральных постановках местного ДК.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

- Так как количество экспонатов уже перевалило за тысячу, мы постепенно выползаем за пределы этой двенадцатиметровой комнатушки. Знаете, у нас есть мечта – переехать и стать настоящим музеем. Попробуем, конечно, написать грантовые проекты, но хотелось бы, чтобы на наш труд обратили внимание краевые власти, - заключила Раиса Михалева.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Документально музея в обновленном ДК пограничного села Шереметьево не существует. Однако неофициально он открылся и начал работать 25 января 2019 года.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

- Изначально Раиса Михалева занималась работой с ветеранами. Под это дело в новом здании ДК мы и выделили ей целый кабинет площадью 12 «квадратов». Сначала там действительно не было ничего, кроме стола, стула и небольшой полочки. Но так как у Раисы уже была собственная коллекция редкостей, она собирала историю и старые фотографии села, мы решили сделать свой небольшой музей в этом кабинете, - рассказала Анна Гуцан.

Коллекцию древних сокровищ на 5 миллионов рублей собрала жительница села в Хабаровском крае. Фото: ДК села Шереметьево.

Пока оформить музей официально, составить картотеку и переехать в новое помещение инициативным жителям Шереметьево не удалось. Руководство района не утвердило проект, а, следовательно – не выделило средства.

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