Автобус влетел в две иномарки и КАМАЗ в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Страшная автокатастрофа произошла в Хабаровске на улице Шелеста. Автобус влетел в иномарку и сбил КАМАЗ. От сильного удара грузовик перевернулся и лег на бок.

Автобус влетел в две иномарки и КАМАЗ в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

По информации Госавтоинспекции Хабаровска, водитель автобуса 1954 года рождения, следовавшего по маршруту №23, сначала наехал на стоявший с включенной аварийной сигнализацией автомобиль Тойота Виста. В момент столкновения водитель отсутствовал в авто, в то же время в автобусе было около 10 пассажиров. Затем автобус продолжил уже неконтролируемое движение и выехал на «встречку», где столкнулся с КАМАЗом (машина ассенизационная КО 529-13). От сильного удара КАМАЗ опрокинулся.

- Далее автобус Ютонг столкнулся с автомобилем Тойота Приус, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Автобус влетел в две иномарки и КАМАЗ в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Травмы головы получила пассажир Тойоты Приус. 25-летней девушке оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что утром 2 января в Комсомольске-на-Амуре в теплотрассу влетела иномарка. От удара машина перевернулась. А в ночь на 3 января в Хабаровске в ДТП пострадал 9-летний ребенок. Прокуратура начала проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иномарка на полном ходу влетела в теплотрассу в Хабаровском крае

От сильного удара машина перевернулась и завалилась на крышу (подробнее)

9-летний мальчик пострадал в ДТП в Хабаровске

Прокуратура проводит проверку (подробнее)