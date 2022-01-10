Один человек погиб и 50 остались без жилья: в Хабаровском крае в новогодние праздники произошло более 150 пожаров

Пожарные спасли от огня 16 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

154 техногенных пожара за новогодние праздники зафиксировано в Хабаровском крае. Это немного меньше, чем в предыдущем году: в новогодние каникулы 2021 года было зарегистрировано 172 возгорания. Кроме того, в восемь раз упала печальная статистика смертности от пожаров по сравнению с предыдущим годом.

– При пожарах в крае было спасено 16 человек. За период каникул погиб один человек, порядка 50 семей лишились своего жилища и имущества, – рассказал Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В новогоднюю ночь произошел один пожар, причиной которого выступило неосторожное обращение с пиротехникой. В 2021 году таких возгораний было два. Пожаров в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей зафиксировано не было.

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отметили, что причинами большинства возгораний является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов и отопительного оборудования. Такие пожары в основном происходят в жилых помещениях. Вовремя отреагировать и предотвратить возгорание может установка пожарного извещателя, который срабатывает при малейшем задымлении и позволяет вовремя эвакуировать жителей.

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