Нашествие тигров в новогодние праздники в ЕАО: власти рассказали об итогах проверок

Подозрительные следы местные жители снимали на видео и делились ими в соцсетях Фото: Влад КОМЯКОВ

Власти Еврейской автономии прокомментировали информацию о заходах тигров в села в начале 2022 года. Напомним, что в новогодние праздники местные жители стали замечать следы, похожие на отпечатки лап краснокнижных хищников, по всему региону. По каждому сообщению начались проверки.

Подозрительные следы местные жители снимали на видео и делились ими в соцсетях. Чаще всего населенный пункт не уточнялся, а в кадре снег и похожие на тигриные следы. Больше всего соцсети взбудоражили кадры полицейской машины, которая патрулировала поселок, а из громкоговорителя доносилось жуткое:

- Уважаемые граждане. В связи с выходом дикого зверя соблюдайте бдительность. В ночное время не покидайте свое жилище. Обеспечьте безопасность ваших домашних животных.

Некоторые пользователи соцсетей сокрушались на то, что амурских тигров еще не отогнали, у других же закралось сомнение, что видео сняты в ЕАО. По некоторым данным, кадры получены в Арсеньеве (Приморье). Все по местам расставили власти области, которые проверили каждое сообщение о новогодних тигриных променадах.

- В ходе проверок вышеуказанная информация не подтвердилась. Был зафиксирован факт прохода тигра около одного населенного пункта Еврейской автономной области, граничащего с местами естественного обитания диких животных, - рассказали в департаменте по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО.

Населенный пункт, где отметился краснокнижный тигр, не называется в целях безопасности редкого хищника.

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