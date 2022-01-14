«У нас все спокойно»: жители Усть-Каменогорска рассказали, что город вернулся к обычной жизни

Обстановка в Восточном Казахстане стабилизируется Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется. Жители восточной части страны рассказывают, что наконец-то возвращаются к нормальной жизни. Несмотря на то, что в Усть-Каменогорске до сих пор действует комендантский час, а в магазинах не продают алкоголь, военных и танков в городе уже не видно.

- У нас все спокойно сейчас, с интернетом тоже все наладилось, мы успокоились. Обещают только, что школы опять переведут на дистанционное обучение, но говорят, что это меры из-за коронавируса, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Н. (имя героя изменено).

Усть-Каменогорск пострадал незначительно. Очевидцы рассказывают, что за время протестов в городе произошло только одно происшествие. 5 января в центре была перестрелка, в ходе которой погибли семь человек и пострадали еще 50. Свидетели рассказывают, что выстрелы было слышно всю ночь, и жители очень переживали за собственную безопасность.

По рассказам очевидцев, сейчас обстановка налаживается даже на юге страны: стрельба стихла, города начинают входить в прежний режим. Хотя Алматы очень сильно пострадал, ведь там были пожары и погромы. После того, как на западе Казахстана начались митинги с требованием снизить цены на газ, страну захлестнула волна протестов. В Алматы начались беспорядки, которые разрослись по всей территории Казахстана. Обстановку удалось взять под контроль с помощью миротворцев из ОДКБ, однако на это потребовалось больше недели.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией в Казахстане.

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