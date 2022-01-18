Порвал куртку и выкинул из машины: еще одна жительница Хабаровска рассказала, как стала жертвой агрессивного водителя

Водитель поспешил скрыться с места происшествия Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в Хабаровске на пассажирку такси и ее ребенка напал таксист. Причиной произошедшего послужило желание водителя подзаработать лишних денег. Мужчина включил платное ожидание, еще не доехав до адреса клиента. После того, как девушка с ребенком спустились к машине, таксист попросил оплатить поездку вперед с учетом уже «накапавших» за платное ожидание денег. После отказа и просьбы довезти пассажиров до пункта назначения, водитель рассердился и вытащил девушку из машины, нанеся ей раны. После публикации материала в «КП» - Хабаровск» выяснилось, что это отнюдь не единичный случай в Хабаровске.

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ

Схожая ситуация произошла с другой девушкой, которой не повезло сесть в машину к агрессивному таксисту. Еще не подъехав к дому клиентки, водитель выставил платное ожидание. Девушка заказала такси на два адреса. Подъезжая к первой точке, она спросила у водителя, в чем причина выросшей цены, ведь в приложении все так же высвечивалась дополнительная плата за «опоздание». В ответ она услышала: «Какая вам разница, подумаешь 5-10 рублей лишних, что ты мне портишь настроение?». После этого водителя будто подменили.

- Он начал хамить, грубить мне, а затем и откровенно оскорблять. Я пригрозила ему полицией, если он не перестанет вести диалог в подобном духе, - рассказала «КП»-Хабаровск» Ева, жительница Хабаровска.

Когда разговор уже перешел на крики, машина подъехала к первому адресу, где в нее должен был сесть муж Евы. Но едва ли он мог бы сделать это. Сразу после остановки, водитель вышел из машины и начал выталкивать несчастную пассажирку из машины, выкрикивая в ее сторону угрозы. К моменту, когда на место подошел муж девушки, таксист уже успел сесть в машину и скрыться с места происшествия. После того, как героиня пришла в себя после случившегося, обнаружила, что водитель умудрился порвать ей куртку, пока тянул ее прочь на улицу.

Вот такой "выполненный" заказ увидела клиентка такси в приложении Фото: скриншот, предоставленный Евой

- Я позвонила в диспетчерскую такси «Максим» и оставила жалобу. После этого мы поехали в полицию и написали заявление. В такси нам сказали, что этого водителя отстранили от работы, но он ведь может и через другое приложение сейчас работать.

Девушка переживает, что если такой хамоватый таксист накинулся на нее, когда она вела диалог спокойно, то что может произойти с пассажиром, решившим общаться с ним менее дружелюбно.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

Мы привыкли пользоваться мобильными приложениями для заказа такси. Это быстро и удобно. Однако необходимо понимать, что такие агрегаторы как «Максим», официально, вовсе не такси. Зайдя на сайт, мы видим, что для начала работы водителем в данном агрегаторе необходимо просто зарегистрироваться и подождать, пока заявку одобрят. Вот и все! Любой желающий с водительским удостоверением и личным автомобилем может начать зарабатывать деньги.

- Они зарегистрированы как источник для информации. Эта сфера на сегодняшний день не регулируется. Они устроены так: есть программы, которые предоставляют человеку возможность заработать деньги. По факту это не такси. Так называемые «таксисты» - не работники конкретной организации. Сотрудники не состоят с ней в трудовых отношениях. Если происходит какой-то инцидент, уволить никого не могут. Водителя просто исключат из базы данных агрегатора, но он может пойти и зарегистрироваться в другом, - объяснил «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Возникает вопрос: как обычным людям удостовериться, что водитель, совершивший противоправные действия, будет наказан или уволен? Ответ – никак. Ведь уволить могут только из официальных такси. В агрегаторе же никаких действий со стороны компании в адрес водителя может и не последовать, ведь сотрудники устроены не по трудовому договору.

- Эта сфера нуждается в законодательном регулировании, потому что на сегодняшний день абсолютно любой человек может начать зарабатывать там. Есть официальные такси, но большинство выбирают более дешевые варианты, ведь официальные такси стоят дороже, - объяснил Алексей Слепцов.

Обычным пользователям удобных приложений стоит помнить, что от подобных происшествий никто не застрахован, а помощь можно будет ждать только со стороны правоохранительных органов. Агрегаторы не смогут помочь в этой ситуации или повлиять на водителя, ведь и такси они, по факту, не являются.

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