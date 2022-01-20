Школы и техникумы массово «заминировали» в Магадане

В школах занятия первой смены были отменены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волна «минирований» школ докатилась до Магадана. 20 января неизвестные сообщили о якобы заложенных в зданиях бомбах. Атаке, по предварительной информации, подверглись также техникумы, училища и колледжи города.

Письмо о «минировании» всех магаданских школ пришло на электронную почту управления образования города. Власти приняли решение о тотальной эвакуации тысяч учеников и педагогов. Здания учебных учреждений осматривают сотрудники спецслужб.

- В школах занятия первой смены были отменены. Тех, кто учится со второй смены, отправили на «дистанционку», - сообщили «КП» в мэрии Магадана.

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не имеют права, даже понимая, что информация ложная. На вызов едут все: полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки, работа объекта полностью останавливается. «Минеров» не интересует, что в это время врач мог спасти чью-то жизнь, а полицейский - поймать вора.

Напомним, что недавно волна «минирований» школ прошла по Хабаровску. Были эвакуированы все общеобразовательные учреждения города. В письме от «минеров» говорилось о польском певце и художнике.

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