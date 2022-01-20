Подозреваемый в растлении детей задержан в Комсомольске после интервью фотомодели о педофилах

Сбежав из Дальнего Востока, Светлана не смогла до конца укрыться от страшного прошлого. Фото: @o2her Фото: Социальные сети

Келоидные рубцы и 45 процентов ожогов тела, пьющая мать и нищета, насилие и детский дом - что еще должно выпасть на долю ребенка? О жестокой действительности Комсомольска 00-х рассказала фотомодель Светлана Алексеева по прозвищу Уголек. Девушка поднялась с самого дна до обложек в топовых глянцевых журналах. Сбежав из Дальнего Востока, Светлана не смогла укрыться от страшного прошлого, в котором помимо прочих ужасов оказались детская проституция и растление.

В систему детской проституции Светлана оказалась вовлечена в восемь лет. В интервью изданию Baza девушка рассказала, что с мужчинами ее сводила подруга. Фотомодель призналась: «Я вообще не думала о том, что секс — это что-то, что делают взрослые». Мужчины платили девочку от 200 до 500 рублей.

По воспоминаниям Светланы, первое изнасилование случилось 2 января 2013 года. Над 12-летней девочкой надругался взрослый мужчина, сколько ему было лет - неизвестно. Вторым педофилом на пути фотомодели оказался слесарь одной из местных детских поликлиник 1960 года рождения. Он, по рассказам девушки, заманивал нищих детей вкусняшками, напаивал и растлевал.

Светлана решила провести собственное расследование и наказать педофилов. Фотомодель нашла девушек, которые вместе с ней стали жертвами растлителей. Не все согласились сотрудничать и уголовное дело возбуждено не было. В итоге Светлана обжаловала это решение, в руки следствия попал 61-летний слесарь, подозреваемый в изнасиловании.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщины допрошены в качестве потерпевших, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - до 20 лет колонии.

Подробности можно узнать в материале Baza, перейдя по ссылке. Текст не рекомендуется к прочтению лицам моложе 18 лет.

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