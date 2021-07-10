Появилось видео ДТП с пожарной машиной, в котором погибли два человека под Хабаровском

По предварительным данным, у служебной машины отказали тормоза Фото: Прокуратура Хабаровского края

Цистерна отдельно, кузов отдельно, забор разлетелся по кирпичикам - опубликованы кадры страшного ДТП с пожарной машиной. Напомним, что 9 июля в селе под Хабаровском «Урал» мчался на вызов. По дороге что-то пошло не так и автоцистерна на большой скорости налетела в препятствие. Погибли двое пожарных, двое - госпитализированы.

«Урал» 35 пожарной части 1 отряда Противопожарной службы управления по делам ГО и ЧС ехал на вызов около 17:00 часов. Огонь бушевал в здании по адресу: Центральная улица, 3 в селе Ворнежское-2. Тушить огонь ехали четверо пожарных.

По предварительным данным, у служебной машины отказали тормоза. Машина влетела в кирпичный забор одного из коттеджей. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, «Урал» наехал не препятствие, подлетел и перевернулся.

Водитель автоцистерны погиб на месте, еще один скончался, несмотря на попытки реанимировать пострадавшего. Им оказался командир 35 пожарной части. Еще двое оказались зажаты в «Урале», их доставали спасатели. Сейчас оба находятся в больнице, у одного переломы ног и грудной клетки, у второго - сотрясение мозга.

Следком по факту смертельного ДТП возбудил уголовное дело, проверку проводит прокуратура. Коллеги погибших выражают соболезнования родным и близким.

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