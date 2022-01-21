«Отец окунал мальчика сам»: спасатели рассказали, что случилось во время принудительных крещенских купаний в Комсомольске

Мать устроила принудительные крещенские купания маленькому сыну в Комсомольске-на-Амуре. Фото: скриншот с видео.

Стали известны подробности произошедшего в Комсомольске-на-Амуре случая, когда женщина насильно окунула в крещенскую купель упирающегося малолетнего сына. Инцидент попал на видео и завирусился в соцсетях.

Пользователи отреагировали очень бурно, не стеснялись в выражениях и назвали «матерью года» упорную комсомольчанку, а мальчика защищали, как героя и жертву обстоятельств. Досталось от комментаторов и спасателям, дежурившим тогда у общественной купели: «А почему маму не окунули? И взрослые дядьки идут на поводу у мамаши».

«КП» - Хабаровск» удалось связаться с управлением по делам ГО ЧС Комсомольска-на-Амуре и выяснить их мнение о произошедшем.

- Если внимательно смотреть на видео, то там видно, что с правой стороны отец мальчика, а с левой – дежурный спасатель. Мать попросила мальчика окунуть, она сама запихивала его в воду, держа за руку. Спасатель же взял ребенка за руку, чтобы тот не утонул. Отец окунал мальчика сам, спасателю деваться было некуда, чтобы не было последствий – он просто повторял движения отца. С этой точки зрения спасатель просто оказывал помощь. В противном случае были бы проблемы. Отец видимо был в нетрезвом состоянии, как и мать. Но я в этом не уверен. Ребенка три раза окунули, вытащили и отдали родителям, - рассказали «КП» - Хабаровск» в МКУ «Центр гражданской защиты» Комсомольска-на-Амуре.

Стоит отметить, что глубина этой купели метр двадцать, внизу был установлен поддон. Такая купель рассчитана на взрослого человека. Мальчик же был ростом не больше метра. Если бы он встал на ноги - ушел под воду по самую макушку. Поэтому помощь спасателей была необходима в любом случае.

- Наши сотрудники проинструктированы до слез, они никогда не навредят другим людям. Если бы спасатели сами окунули мальчика в прорубь, то были бы уволены оба. В профессии заложено спасать, а не топить. Против воли окунать кого-либо – это нонсенс. В соцсетях претензии были у тех людей, которые сами не окунались и не видели всей картины. А говорить можно все, что угодно. Ситуацию сильно раздули.

Также, в службе отметили, что купель в этом месте организуется уже десять лет. За все время это был первый подобный случай, который при этом попал в сеть и получил оценку пользователей.

Напомним, видео с принудительным крещенским купанием в Комсомольске-на-Амуре попало в сеть 19 января. Кадры поразили пользователей соцсетей.

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