Просил остановиться и рыдал: Мать устроила принудительные крещенские купания маленькому сыну в Комсомольске-на-Амуре

Мать устроила принудительные крещенские купания маленькому сыну в Комсомольске-на-Амуре. Фото: скриншот с видео.

«Матерью года» назвали пользователи соцсетей женщину, насильно запихавшую своего малолетнего сына в ледяную крещенскую купель. Дело было в Комсомольске-на-Амуре. На попавшем в мессенджеры видео, которое вызвало у народа массу эмоций, малыш, по виду лет 6 -7, пищит, плачет и вырывается из цепких рук матери. Ребенок стоит на краю купели в одних плавках, кричит «Не хочу!», но родительнице, одетой, к слову, в теплый пуховик, все равно. Она удерживает сына и пытается уговорить окунуться в ледяную воду. А потом просит помочь сладить с испуганным ребенком спасателей, дежуривших у крещенской полыньи.

Мать устроила принудительные крещенские купания маленькому сыну в Комсомольске-на-Амуре. Фото: скриншот с видео.

Тогда один из них хватает мальчика за руку с одной стороны, какая-то женщина в шубе – с другой, и вместе они окунают визжащего ребенка по пояс в ледяную воду. Мама рада. «Молодец», - хвалит она очумевшего от страха сына.

Соцсети разразились комментариями:

«А почему маму не окунули? И взрослые дядьки идут на поводу у мамаши», «Прости Господи! А сама что не показала пример сыну?», «Если не хочет не нужно заставлять! Мамаша, конечно, глупая, такой стресс для ребенка. Нужно было ее саму туда окунуть вниз головой!», - возмутились одни.

«Все правильно сделала , а то сын вырастет, волосы покрасит или ухо проколет», - поддержали другие.

А официальные инстанции как обычно или отмолчались, или оправдались.

- Такие случаи происходят постоянно, - сказали «КП-Хабаровск» в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Дети редко когда с удовольствием окунаются в прорубь. Тут вопрос к родителям, почему они так поступают. Есть очень верующие люди, которые считают купание в купели обязательным.

О том, будут ли наказывать сотрудников за то, что они пошли на поводу у матери малыша, пока ничего неизвестно. На месте дежурили спасатели, работающие в администрации Комсомольска-на-Амуре.

- Такие случаи происходят десятками каждый год, и никто их не будет фиксировать. – прокомментировал произошедшее заведующий пресс-службы администрации Комсомольска-на Амуре Иван Лаврентьев.

Зато церковь осудила инициативную мать и ее помощников.

- Верующий человек не должен применять насилие, - напомнил хабаровский священник отец Александр Пискун. - Любое его проявление церковь оценивает, как плохой поступок. Человек должен сам принимать решение окунаться ему или нет, и не важно, какого он возраста. Родители несут ответственность за своих детей и если перегибают палку, то должен вмешаться закон. Кстати, хочу напомнить, Крещенские купания – это лишь народный обычай, никак не связанный с религией. В этот праздник вовсе не требуется погружаться в воду.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Виктория Дергунова (Пашкова)

Юрист, адвокат, специалист по семейному праву, основатель Общественного движения «Права родителей»

- Семейный кодекс говорит о том, что родители должны учитывать мнение ребенка при принятии решений, затрагивающих напрямую его интересы. Но мнение ребенка подлежит учету с 10 лет, но это не значит, что с ним обязательно нужно соглашаться. Если ребенок против укола, это не значит, что его не нужно лечить. В то же время родители свободны в выборе методов воспитания детей, главное, чтобы эти методы не носили уничижительный характер и не были сопряжены с жестоким обращением. Под жестоким обращением подразумеваются действия, которые причиняют вред физическому и психическому здоровью.

Евгений Ликунов

Врач-педиатр, семейный врач

- Во-первых, ребенок мог находиться в стрессе от холодной воды, и от того, что был психологически не готов к погружению. У него может возникнуть фобия: будет бояться прыгать в холодную прорубь. Но от нее можно избавиться с помощью психологов. Во-вторых, он мог переохладиться. Хотя из-за стресса и выброса гормонов, мальчик может и не заболеть «простудой». Однако вегетативно на работу сердца и сосудов такое погружение могло повлиять. Теперь за ребенком нужно понаблюдать.

«ЗАСТАВЛЯТЬ НИКОГО НЕЛЬЗЯ»

По мнению психолога Ксении Данцигер, прошедшее Крещение, может выйти ребенку боком.

- В момент погружения в ледяную воду организм испытывает огромный стресс, - прокомментировала ситуацию «Комсомолке» Ксения. – Знаю ни один случай, когда при погружении в холодную воду у детей останавливалось сердце. Когда этот ужас заканчивается, организм радуется, что выжил. Схожие эмоции можно испытать, прыгая с вышек или избегая опасности. Для здоровых людей в этом нет ничего плохого. Как говориться, чем бы дитя не тешилось… Но заставлять погружаться в холодную воду никого нельзя. Ни взрослого, ни ребенка, который зависит от нас. Это насилие. А духовность и насилие — вещи несоединимые. Эта ситуация нанесет мальчику психологическую травму. Если ему придется пережить другие похожие потрясения, то в будущем у него может проявиться склонность к насилию.

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