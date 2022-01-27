Шла мимо - получила пулю: еще одну косулю убили в Биробиджане

Шла мимо – получила пулю: косулю снова убили в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Еврейской автономной области полиция зафиксировала незаконную охоту. Как объяснил подозреваемый, охотиться он не собирался, а зверь попался ему на глаза совершенно случайно. Это уже второй эпизод подобной жестокости в Биробиджане за последние два месяца, и, по словам экологов, встречи с косулями могут повториться. Но это, опять же, будет чистая случайность.

Сообщение о преступлении поступило от инспектора охотнадзора. Днем около инфекционной больницы раздались выстрелы. Оказалось, что мужчина 1980 года рождения шел навестить заболевшего отца, но вдруг заметил неподалеку косулю.

Отметив будущую добычу, биробиджанец решил съездить в гараж за ружьем. Из него он и выстрелил в животное. Само ружье, как пояснил оперативникам стрелок, он нашел еще летом и оставил при себе. Однако после удачного выстрела он заметил мужчину неподалеку, побоялся наказания и решил избавиться от оружия. «Добычу» тоже забирать не стал.

В полиции сейчас решают вопрос о привлечении к ответственности стрелявшего. Животное и незарегистрированное ружье изъяли. При этом, вероятнее всего, горе-охотника ждет немалый штраф. Согласно приказу Минприроды, даже если сбить косулю на дороге, то такое ДТП обойдется виновнику в 40 тысяч рублей.

В декабре 2021 года в Биробиджане также не повезло еще одной косуле. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина забил животное кулаками и монтировкой. При этом он хвалился, что это уже третий убитый им «козел». Снимавший всячески поддерживал живодера, вот только теперь им заинтересовалась полиция - в его отношении возбудили дело о жестоком обращении с животным. Также его могут привлечь за незаконную охоту.

Объяснить, отчего биробиджанцы так любят охотиться на косуль в городе, вряд ли получится. Как объяснил замдиректора заповедника «Бастак» Сергей Кривошеев, такие встречи могут повториться, а могут и нет - на все воля случая.

- Нельзя сказать, что корма в лесу нет. Да, в этом году много снега, он плотный. Косулям добывать еду тяжелее, может быть, она искала пищу у людей. Но в город они чаще всего забредают случайно. Так было с рысью, например, ее видели возле жилых домов в 2020 году, животное пришлось ликвидировать, - вспоминает Сергей Кривошеев. - А в районе инфекционной больницы есть речка - может, она шла вдоль нее и нечаянно вышла в город.

Исследований по популяции косуль в заповеднике не проводили в последние месяцы. Однако последние годы в этом все было стабильно.

- С нынешним снегом косули легче могут стать добычей волка: волк не проваливается так, как копытное. Но для популяции это нормально, абсолютно естественный процесс, который регулирует численность, - объясняет Сергей Кривошеев. - Так что косуль не стало настолько больше, что они поголовно идут в город - серьезного роста мы не наблюдали. Сейчас какое-то число животных, напротив, сократится.

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