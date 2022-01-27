Школьники рассказали о детях, снявших скандальный ролик в TikTok с ругающейся учительницей в Хабаровске

Инцидент случился 24 января во время получасовой перемены между 1 и 2 сменами Фото: Скриншот с видео

История со съемкой TikTok-тренда в хабаровской гимназии №3 обрастает новыми подробностями. Напомним, что двое семиклассников решили повторить популярный челлендж, в котором спрашивают у педагогов QR-код. Хабаровская учительница затею детей не оценила и резко прекратила съемку.

ТИКТОКЕРЫ

Инцидент случился 24 января во время получасовой перемены между первой и второй сменами. Семиклассники ждали начала урока географии и занимались своими делами. В этот момент дети должны были привести кабинет в порядок: помыть доску, проветрить и не закрывать дверь. Войдя в класс, 70-летняя учительница увидела, что все идет ровно наоборот. Дверь была плотно закрыта, помещение не проветривалось, а доска - исписана и изрисована непристойностями.

Педагог разозлилась, наказала детям привести кабинет в порядок до начала урока и вышла. За это время Антон и Рита (все имена изменены - прим. ред.) решили снять видео для TikTok. Школьники пошли по сценарию: перегородили вход в класс партой, проверяющая QR-код девушка заняла свое место, а парень начал снимать.

Вошедшая в кабинет учительница не стала подыгрывать детям. Женщина отодвинула парту и грубо прекратила челлендж, назвав актрису Риту «дрянью». Съемка в этот момент не останавливалась. Позже ролик попал в Сеть и вызвал резонанс. Пользователи разделились на два лагеря. Одни выступают в поддержку тиктокеров, вторые - встали на сторону учителя с оговоркой: «Конечно, оскорблять девочку не стоило».

НЕ ПЕРВОЕ ВИДЕО

Сам Антон - парень непростой. Он живет в общежитии вместе с мамой, которая много работает. У Риты полная семья, она учится на 4 и 5, но часто дерзит учителям.

- Антон - обозленный мальчик. Он много пропускает уроков, грубит и матерится. Рита хоть и бывает высокомерной и резкой, но с ней можно пообщаться. Она сказала, что Антон уговорил ее разыграть учительницу, но о съемке ничего не сказал, - поделился «КП» один из учеников гимназии, пожелавший сохранить анонимность.

Многие гимназисты, учителя и родители осудили действия детей, назвав их провокацией. Парня уговаривали удалить видео, но он отказался. В его профиле школьники нашли еще два ролика со странным содержанием. Сейчас все они удалены.

- На одном из них были сняты ноги в школьной кабинке и наложены «охи и ахи». На втором видео была наша пожилая учительница физкультуры и подпись: «Моя любимая женщина», - добавил другой гимназист.

Дети извинились перед учительницей, которая работает в школе 30 лет. Педагог проплакала весь вечер после инцидента и хотела уволиться. Женщина получила много слов поддержки от учеников, родителей, руководства гимназии и решила не оставлять пост.

ОФИЦИАЛЬНО

Управление образования проводит свое расследование. По словам руководителя ведомства Татьяны Матвеенковой, оснований для серьезных санкций в этой ситуации нет. Директор гимназии №3 Ирина Глухова придерживается аналогичной позиции, считая, что учитель отреагировала эмоционально, но поводов для увольнения нет.

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