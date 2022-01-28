В Хабаровске перемерзают троллейбусы

В Хабаровске замерзают троллейбусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях стала появляться информация о том, что в Хабаровске стали хуже ходить троллейбусы. Люди пишут о том, что порой электрический транспорт приходится ждать больше получаса, особенно по вечерам. Утром и вечером температура воздуха может опускаться до -30 градусов, отчего троллейбусы могут просто замерзать.

- В морозную погоду не все троллейбусы выходили на линию, так как часть из них московские, электроника в которых рассчитана на температуру до -25 градусов. На отогрев техники тратится много времени. Старые троллейбусы все механические, там проще все. Решается вопрос по созданию теплых гаражей, но пока это невозможно. Все постройки троллейбусного управления, которое является банкротом, находятся у конкурсного управляющего. МУП ГЭТ владеет только транспортом. Как только закончится процедура банкротства, то все имущество перейдет МУП ГЭТ. Только тогда можно будет сделать теплые боксы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, и. о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска.

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на эту новость, поделившись своими мнениями.

- Этим троллейбусам десятки лет! Они разваливаются уже давно. Конечно, что угодно замерзнет, когда в салоне минус. Там в целом эту электронику давно утилизировать пора. Скорее странно, что она вообще работает. И куда делись троллейбусы из Москвы, за доставку которых отдали девять миллионов? Тоже замерзли? Тогда большой вопрос - зачем производить и закупать такой транспорт? - возмущается хабаровчанка в одном из пабликов.

- В 90-е все работало, не замерзало. При этом весь транспорт выходил по расписанию. А теперь что? Люди мерзнут на остановках, ни уехать, ни приехать, - пишет 1908natalia2814.

- Зачем они вообще нужны пассажирам - в них холодно, ходят через день. Автолюбителям только создают пробки, - подмечает пользователь под ником viktorovich_1508.

По данным администрации Хабаровска, утром 28 января на городские маршруты вышло 539 единиц общественного транспорта: 16 троллейбусов, 29 трамваев и 494 автобуса. Всего же троллейбусов в парке 19. Также в Хабаровск к 31 мая прибудут девять новых трамваев из Москвы.

Напомним, утром 23 декабря 2021 года в Хабаровске остановились троллейбусы из-за обрыва проводов. Сотни жителей города опоздали из-за этого на работу. Как выяснилось, проблемы с подачей тока возникли на улице Большой. Туда была оперативно направлена бригада электриков.

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