Полтора часа нет автобуса: хабаровчане массово замерзают в ожидании общественного транспорта

пассажиры вынуждены забиваться в переполненный транспорт Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске установились крепкие морозы - температура опускается до -34…-35 градусов по Цельсию, которые при дальневосточной влажности ощущаются на все -40. В таких условиях жителям приходится порой часами ждать общественный транспорт.

Например, 23 декабря с такой проблемой столкнулись горожане, ожидающие автобус маршрута №102 на остановке ЭВР в сторону поселка Некрасовка. Люди полтора часа не могли дождаться нужного маршрута, и чтобы не замерзнуть, спрятались от холода в салоне связи, расположенном на остановке.

Одна женщина записала видео, в котором рассказала о сложившейся ситуации.

- Мы все стоим в «Связном» они нас тут терпят. Уже три рейса прошло, 102-го не было. Мы стоим битком либо внутри, либо на улице - все ждут 102-го. Что нам делать? Никто ничего не решает. Полтора часа народ стоит на холоде. Я сегодня уехала за 500 рублей в город, назад денег нет. Что - каждый день так уезжать на работу? - вопрошает хабаровчанка.

Ролик опубликовал местный паблик reporter.khv, видео вызвало бурное обсуждение в комментариях.

- Хорошо хоть погреться пускают. А то на одной из остановок видела объявление на павильоне - «Заходить погреться запрещено».

- Да, такие объявления во многих павильонах. Люди реально замерзают.

- Я сегодня видел, как автобус восьмого маршрута проезжал мимо людей на остановке, как в центре люди ждали троллейбус, а он так и не пришел - нам есть к чему стремиться.

- Видео записать - это, конечно, хорошо, но люди по несколько часов стоят, мерзнут, еще и с детьми , я бы уже давно такси вызвала. Понятно, что на каждый день разориться можно, но смысл стоять и ждать, если рейсов нет? Пишите жалобы, обращайтесь, распространяйте по соцсетям. Но зачем морозиться стоять?

В официальном аккаунте Instagram минтранса края заявили, что на данный момент решается вопрос с перевозчиком ООО «Бриз», который помимо маршрута №102, обслуживает автобусы №№ 100, 102, 102Э, 104, 109, 123, 124, 129, 133. Ежесуточно нужно выпускать на линию порядка 30 машин. В последнее время горожане массово жалуются на то, что компания не соблюдает графики движения.

Также в минтрансе указали, что они ежедневно следят за движением автобусов с помощью системы ГЛОНАСС. На что хабаровчане в комментариях отмечали то, что ГЛОНАСС далеко не всегда работает корректно, а в вечерние часы от системы мало толку.

- Не все машины данного перевозчика снабжены этой системой, что сделать необходимо. С компанией «Бриз» проводятся рабочие совещания. Перевозчик обязан соблюдать расписание и исключить срывы, в противном случае компания будет нести ответственность. Сложность еще в том, что крупных перевозчиков немного. Руководство минтранса в течение месяца примет решение о возможной смене перевозчика в ходе открытого конкурса, - сообщили «КП» - Хабаровск» в минтрансе Хабаровского края.

Также сотрудники ведомства в своем аккаунте заявляют, что персонально выезжают и фиксируют время движения автобусов на самих остановках. За выходом общественного транспорта на линии, особенно в утренние часы пик, усилен контроль.

Хабаровчане испытывают трудности не только с автобусами, но и электрическим транспортом.

- Я около получаса ждала трамвай №1 на забитой людьми остановке Муравьева-Амурского. Один пустой трамвай вообще проехал мимо. На часах было около 18:30, когда второй вагон подъехал на остановку уже с пассажирами внутри, и люди были вынуждены битком набиваться в трамвай, чтобы поскорее уехать и спрятаться от мороза, - поделилась с «Комсомолкой» местная жительница.

В управлении промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска отметили, что таких случаев быть не должно, водителя нужно наказать. Также в ведомстве указали на нехватку водителей на многих городских маршрутах.

- У нас в городе серьезный дефицит кадров на всем общественном транспорте, не хватает порядка 100 человек. Многие водители и кондукторы болеют, также далеко не всех устраивают условия отплаты труда. Водителей не хватает на маршрутах: №№ 56, 73, 10, 26, 18, 26, 33, 14, 68, 21, 29К. Каждый перевозчик должен заботиться о подготовке водителей для своего транспорта, отслеживать зарплату на среднем уровне по краю, заключать договоры на переобучение с одной категории на другую, во время учебы выплачивать стипендию. Также необходимо популяризовать профессию водителя, делать ее более привлекательной, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Также в управлении заявили, что проблема с нехваткой кадров на общественном транспорте актуальна не только для Хабаровска, но и для всего края. Кроме того, далеко не все автобусы, трамваи и троллейбусы должным образом подготовлены для хабаровских морозов.

Напомним, в Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы из-за обрыва проводов. Сотни жителей города опоздали из-за этого на работу. Проблемы с подачей тока возникли на улице Большой.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы

Произошел обрыв проводов (подробнее)

Аномальные морозы придут в Хабаровский край в конце недели

Среднесуточные температуры опустятся на семь градусов ниже нормы (подробнее)

В Хабаровске изменится маршрут нескольких автобусов

Городской общественный транспорт больше не будет выезжать за пределы краевой столицы (подробнее)