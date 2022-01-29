Серийную домушницу из Читы осудят в Хабаровске

Задержанная в отделе полиции Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В октябре 2021 года в Хабаровске правоохранители задержали жительницу Читы, которая воровала ювелирные украшения. За две недели женщина в разных районах города украла «ювелирку» из пяти квартир на общий ущерб около 210 тысяч рублей.

68-летняя подсудимая для достижения своих целей входила в доверие к детям. Она знакомилась с ними во дворах и подъездах, представляясь соседкой и просила воды. Ничего не подозревающие школьники впускали злоумышленницу в квартиры, после чего та совершала кражи.

- На улице Мате Залки в Индустриальном районе женщина таким способом украла малахитовую шкатулку, в которой были две пары золотых серег, три кольца, два браслета, цепь и кулон. Ущерб родители ребенка оценили в 111 тысяч рублей, - сообщили полицейские.

Оперативники задержали подсудимую с поличным, когда та несла продавать краденные украшения из квартиры с Краснореченской улицы.

Во время досмотра полицейские изъяли украшения на сумму в 51 тысячу рублей. Другую часть краденного полицейские нашли во время обыска в квартире подруги подсудимой.

Оставшиеся украшения читинка успела продать прохожим в районе Центрального рынка. Заработанные деньги она потратила на себя.

Ранее фигурантка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за квартирные кражи, в том числе в составе ОПГ. В августе 2021 года она освободилась из колонии, где отбывала десятилетний срок. На преступный путь жительница Читы вернулась всего через месяц после освобождения.

Во время расследования уголовного дела по статье «Кража» женщина дала признательные показания. Ее заключили под стражу.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее хабаровчанку задержали за кражу. Ее обвиняют в том, что она умыкнула дорогостоящий золотой браслет у своего приятеля. Об этом сообщили в региональном МВД.

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