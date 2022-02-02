Тотальная эвакуация объявлена в школах Хабаровска из-за письма о «минированиях»

Эвакуация идет во всех школах города, всего их 71 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередное массовое «минирование» школ произошло в Хабаровске. Неизвестные сообщили о том, что в зданиях учреждений заложены бомбы. Ученики и персонал эвакуированы.

Письмо с угрозами поднять школы, гимназии и лицеи на воздух пришло на электронную почту городской администрации около 11:00 часов. В нем кибертеррористы сообщали о том, что во всех общеобразовательных учреждениях заложена взрывчатка и никаких требований не выдвигали.

- Эвакуация идет во всех школах города, всего их 71. Занятия первой смены отменены, по второй пока не могу сказать, все будет зависеть от того, как быстро спецслужбы проверят здания, - прокомментировала «КП» Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования мэрии Хабаровска.

Родителей школьников предупредили об эвакуации. Старшеклассников отпустили по домам, ученики помладше ждут родных под присмотром педагогов в теплых местах.

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не вправе, даже понимая, что информация ложная. На вызов едут полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки, работа объекта полностью останавливается. Кибертеррористов не интересует, что в это время врач мог спасти чью-то жизнь, а полицейский - поймать вора.

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