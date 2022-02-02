Привитые «Спутником V» хабаровчане смогут наслаждаться Таиландом без карантина

Правительство Таиланда снова изменило условия въезда Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Власти Таиланда с 1 февраля отменили карантин для полностью вакцинированных «Спутником V» россиян в рамках туристической программы Test & Go и «Песочница». Информация об этом появилась на сайте посольства королевства в России. Заявку необходимо подать минимум за неделю до вылета.

Для того чтобы отправиться в тропический рай, привитые туристы должны иметь при себе: сертификат о вакцинации на английском языке, подтвержденную бронь на отель, страховку на 50 тысяч долларов и два заранее оплаченных ПЦР-теста, которые нужно сдать на первый и пятый день пребывания в Таиланде.

Весь этот пакет документов нужно загрузить на специальный портал ThaiPass. И только после выполнения всех этих операций туристы смогут получить долгожданный QR-код.

- Правительство Таиланда изменило условия въезда в страну и сделало их одинаковыми для всех иностранных туристов. Мы их отправляем по варианту «Песочница». Как правило, туристы проживают все время в гостинице. Оформляем ThaiPass, предъявляя весь требуемый пакет документов. Для привитых «Спутником V» россиян карантин отменили. Раньше нужно было проживать первые семь ночей в гостинице SHA+ по варианту «Песочница», но теперь нужен подтвержденный документ на проживание в первую и пятую ночь. По «Песочнице» карантин есть, но он условный, до момента получения отрицательного теста ПЦР, который сдают в первый день прибытия в Таиланд, - рассказала Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Перед вылетом в Таиланд обязателен для всех ПЦР-тест, сданный за 72 часа до прибытия.

По прибытии, после прохождения пограничного контроля, туристы сдают ПЦР-тест и едут в отель. После размещения нужно находиться в гостинице до получения отрицательного теста. Только после этого можно посещать кафе и рестораны.

К сожалению, прямые рейсы в Бангкок из Хабаровска отменили без возможности восстановления. Но прямые рейсы продолжают летать из Владивостока до Пхукета и Бангкока. При этом на ближайшие даты цены на Пхукет очень высокие. А до Бангкока при низком спросе можно купить билет туда-обратно всего за 27 тысяч рублей.

Отмену прямых рейсов в Таиланд из Хабаровска в авиакомпании объяснили нерентабельностью такого мероприятия. Кроме того, стоит добавить, что альтернативой для непривитых иностранцев остается жесткий десятидневный карантин в отеле.

Напомним, ранее Хабаровский край оказался в «международной авиаизоляции». В начале 2022 года в расписании главного аэропорта региона не оказалось заграничных коммерческих рейсов.

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