Школы Хабаровска обследуют после сообщения о «минировании»

Родителей и школьников предупредили о сложившейся ситуации Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские школы, лицеи и гимназии проверяют после сообщения о «минировании». Неизвестные прислали письмо с угрозами поднять здания на воздух. Занятия в школах приостановлены.

Анонимное сообщение о «минировании» всех школ пришло на электронную почту главка МЧС РФ по Хабаровскому краю около 6:39 часов. Экстренные службы немедленно приступили к обследованию зданий. Всего кибертеррористы «заложили бомбы» в 70 школах города.

- Эвакуирован персонал школ. В это время еще не все ученики пришли на занятия, - рассказали «КП» в мэрии Хабаровска.

Родителей и школьников предупредили о сложившейся ситуации. Занятия начнутся после того, как спецслужбы закончат проверку зданий. За парты школьники сели в восьми учреждениях.

Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Биробиджане. Уроки в школах сорвали занятия сообщения о «минировании» зданий. Учеников отпустили по домам.

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не могут, даже понимая, что информация ложная. На вызов едут все: полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки работа объекта полностью останавливается. Интернет-террористов не интересует, что в это время врач мог спасти чью-то жизнь, а пожарный - вытащить человека из горящей квартиры.

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