«Черное небо» пугает жителей Хабаровского края

Серая дымка нависла над Хабаровском Фото: предоставлено Владимиром Сидоровым

8 февраля на сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края появилось предупреждение первой степени опасности. Оно гласит, что Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре 9 февраля ожидают благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе метеоусловия. Информация сразу распространилась по интернету с устрашающими подписями, которые сообщают, что Хабаровск погрузился в так называемый «режим черного неба». Пользователи пишут, что это явление крайне опасно и характерно только для промышленных городов с сильным загрязнением воздуха.

ЧТО ТАКОЕ «РЕЖИМ ЧЕРНОГО НЕБА»

Оказалось, что такого термина официально не существует. Это понятие прижилось у людей, так как сразу понятно, что оно обозначает. Небо при нем, следует отметить, не совсем черное, скорее грязно-серое, как пылевое облако.

- Не существует понятия «черное небо». Так называют люди, потому что, если посмотреть на горизонт, то видно загрязняющие вещества, скопившиеся около земли. Сейчас в Хабаровске стоит мороз, и в приземном слое скапливаются выхлопные газы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды.

Такой «режим черного неба» - это неблагоприятные условия, при которых выбросы с предприятий, организаций, автотранспорта, частных домов и т.д. не рассеиваются. Их, наоборот, прижимает к приземному слою верхними слоями атмосферы. Именно это сейчас происходит в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- В крае наблюдаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Такое явление представляет собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение качества атмосферного воздуха в приземном слое в определенном районе, - пояснила «КП» - Хабаровск» Елена Мироненко, руководитель пресс-службы министерства природных ресурсов Хабаровского края.

ПАНИКОВАТЬ НЕ СТОИТ

По сообщению синоптиков такая обстановка сохранится и 10 февраля, а возможно и еще несколько дней. Дело в том, что пока стоит безветренная погода и морозы, то загрязняющие вещества не могут рассосаться. В министерстве природных ресурсов края сообщили, что это отнюдь не первый такой случай. Росгидрометцентр регулярно сообщает об НМУ. За последние недели в крае они происходили несколько раз.

- Главное, чтобы у людей не было паники, такие ситуации возникали и до этого. В этой обстановке повышается концентрация вредных веществ, поэтому предприятиям необходимо на это время снижать интенсивность выбросов в атмосферу. Теперь об НМУ сообщают и обычным людям. Мы недавно проводили круглый стол и с контрольными органами об этом общались. Теперь не только предприятия, но и граждане узнают о таких случаях. Важно, чтобы люди тоже знали о такой обстановке, потому что необходимо соблюдать осторожность и меньше времени проводить на улице, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

ПРОГУЛКИ ПРИДЕТСЯ ОТЛОЖИТЬ

Главное - соблюдать осторожность. Рекомендуется снизить пребывание на улице, а также пользование личным транспортом, чтобы не создавать еще больше выбросов в атмосферу. Особую осторожность следует проявить людям с хроническими заболеваниями. При НМУ все болезни могут обостряться.

Подобного рода сообщения уже поступали от жителей края в конце января. Тогда была точно такая же ситуация, но люди так сильно не боялись, ведь не было зловещих слов о «режиме черного неба». Формулировка и правда довольно пугающая, поэтому хабаровчане и восприняли происходящее всерьез.

Ранее жители сообщали и о других неприятных последствиях застоя воздуха. Тогда граждане, живущие в Центральном и Индустриальном районах Хабаровска, жаловались на зловонный дым, стоявший на улице. У людей кружилась голова, наблюдались кашель и головные боли. Тогда экологи объяснили, что всему виной - отсутствие антициклона, из-за чего воздух не мог очиститься от задымления. Людям приходилось дышать осевшими в воздухе вредными веществами.

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