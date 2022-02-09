«Идеальный хищник»: амурский тигр показал чудеса маскировки в Хабаровском крае

Хищник зашел в лес, немного поплутал между деревьев и скрылся Фото: Скриншот с видео

Амурские тигры частенько радуют своим появлением в объективах фотоловушек. На грациозных больших кошек, определенно, не взглянешь без восхищения. Статные хищники рычат, показывают свое потомство и просто щеголяют перед камерами. В Хабаровском крае один из представителей тигров показал, как при наличии яркой шубки можно слиться с окружающей средой.

Каждый полученный кадр амурского тигра ценен для науки, а для рядовых граждан - повод полюбоваться красотой больших кошек. В октябре 2021 года специалистам удалось получить видео редкого хищника, который просто гулял по своим владениям. Изучал обстановку хищник в Дурминском лесоохотхозяйстве.

На кадрах крупный тигр гордо вышагивает перед фотоловушкой. Хищник проигнорировал неведомую для него штуковину, быстро миновал полянку и исчез. Но, если знать, где искать, то можно разглядеть мелькающую фигуру. Хищник зашел в лес, немного поплутал между деревьев и скрылся.

- Вот это маскировка! А так вроде бы яркий, - пишут пользователи соцсетей.

- Пару раз пересмотрела, чтобы найти тигра.

- Идеальная маскировка, идеальный хищник.

Группировка амурских тигров в Хабаровском крае, по данным 2005 года, насчитывает 109-110 особей. Накануне в регионе досрочно завершилась перепись редких кошек. Первые результаты по подсчету численности полосатых хищников будут известны летом 2022 года, а окончательные итоги подведут в сентябре.

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