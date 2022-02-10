Мохнатая братва: компания забавных барсуков попала на фотоловушку в ЕАО

Барсуки гуляют в ЕАО. Фото: скриншот с видео

В конце октября 2021 года в ЕАО семейство из четырех барсуков попало в кадр фотоловушек. Упитанные животные прошлись рядом с деревом, посмотрели в камеру светящимся глазками-бусинками и скрылись в ночи.

Видео было собрано в конце декабря 2021 года во время поездки в рамках мониторинга тигров по югу Еврейской автономной области. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Барсуки, как и медведи, на всю зиму впадают в спячку в глубоких норах, а просыпаются только в марте или апреле. Для столь долгого сна эти млекопитающие семейства куньих осенью нагуливают жирок. Так же, как и медведи, барсуки всеядны: питаются грызунами, мелкими земноводными, насекомыми, грибами, ягодами, орехами и травами. На территории ЕАО этих животных много, в том числе и в заповеднике «Бастак».

- Барсуков в заповеднике водится много. В Красную книгу они не занесены, численность вполне достаточная, - сообщили «КП» - Хабаровск» в государственном природном заповеднике «Бастак».

Напомним, в феврале 2022 года амурская тигрица Золушка попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Бастак» (ЕАО). Полосатую кошку застали в момент променада по своим угодьям. Судя по кадрам, хищница упитана и находится в полном порядке.

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