Знаменитая тигрица-героиня Золушка отметилась перед фотоловушками в ЕАО

Тигрица Золушка прошла долгий путь прежде, чем стать красивой статной кошкой Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Амурская тигрица Золушка попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Бастак» (ЕАО). Полосатую кошку застали в момент променада по своим угодьям. Судя по кадрам, хищница упитана и находится в полном порядке.

Тигрица Золушка прошла долгий путь прежде, чем стать красивой статной кошкой. В 2012 году полугодовалую хищницу нашли умирающей в Приморье. Редкий зверь погибал от обморожения и истощения, матери рядом не было.

Золушку спасли люди и отдали на реабилитацию. Тигрица прошла специальный курс восстановления, доказала, что сможет жить в дикой природе, и в 2013 году вернулась на волю, рассказали в центре «Амурский тигр». Хищница поселилась в ЕАО рядом с одиноким самцом Заветным.

Через 2 года у пары появилось первое потомство из двух тигрят - Принца и Востока. В 2017 году Золушка вновь стала мамой. Полосатая хищница стала одной из первых выпущенных на волю рамках программы реинтродукции и внесла значительный вклад в увеличение популяции амурских тигров.

Около года назад Золушка стала бабушкой. Ее дочь - тигрица Тала - принесла потомство из трех тигрят, которых показала перед фотоловушками. Долгое время Тала прятала своих отпрысков. Подрастающие хищники выглядят здоровыми и уже в этом году начнут самостоятельную жизнь.

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