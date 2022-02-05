Знаменитая тигрица-героиня Золушка отметилась перед фотоловушками в ЕАО

Тигрица Золушка прошла долгий путь прежде, чем стать красивой статной кошкой
Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Амурская тигрица Золушка попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Бастак» (ЕАО). Полосатую кошку застали в момент променада по своим угодьям. Судя по кадрам, хищница упитана и находится в полном порядке.
Тигрица Золушка прошла долгий путь прежде, чем стать красивой статной кошкой. В 2012 году полугодовалую хищницу нашли умирающей в Приморье. Редкий зверь погибал от обморожения и истощения, матери рядом не было.
Золушку спасли люди и отдали на реабилитацию. Тигрица прошла специальный курс восстановления, доказала, что сможет жить в дикой природе, и в 2013 году вернулась на волю, рассказали в центре «Амурский тигр». Хищница поселилась в ЕАО рядом с одиноким самцом Заветным.
Через 2 года у пары появилось первое потомство из двух тигрят - Принца и Востока. В 2017 году Золушка вновь стала мамой. Полосатая хищница стала одной из первых выпущенных на волю рамках программы реинтродукции и внесла значительный вклад в увеличение популяции амурских тигров.
Около года назад Золушка стала бабушкой. Ее дочь - тигрица Тала - принесла потомство из трех тигрят, которых показала перед фотоловушками. Долгое время Тала прятала своих отпрысков. Подрастающие хищники выглядят здоровыми и уже в этом году начнут самостоятельную жизнь.
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