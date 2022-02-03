Тигрица Тала из ЕАО показала свое подросшее потомство

Тала с тигрятами. Фото: скриншот с видео центра «Амурский тигр»

Тигрица Тала из заповедника «Бастак» в ЕАО показала специалистам своих подросших спиногрызов. Полосатое семейство из трех особей попало в кадр одной из фотоловушек, установленных швейцарским фотографом Нилом Виллардом. Также в заповеднике есть фотоловушки, установленные непосредственно сотрудниками заповедника.

Хищники отметились около маркировочного дерева, после чего ровным дружным строем ушли в закат. В конце видео в правой части экрана можно увидеть, как двое тигрят гуськом следуют за матерью. Запись была сделана относительно недавно - в декабре 2021 года и довольно в хорошем качестве, что происходит не так часто.

- По следам и косвенным признакам предполагалось, что у Талы есть дети, но долгое время их не удавалось поймать в фотоловушку. Потом были получены фото и видео. А недавно известный фотограф Нил Виллард установил новые фотоловушки, снимающие в хорошем качестве. Мы поняли, что это именно Тала, сравнив видео с фотографиями. У тигров уникальный рисунок полос, который с возрастом не меняется. А за Талой мы следили еще с младенчества, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр».

На данный момент Тале около 4-4,5 лет. Отметим, что мать Талы и, следовательно, бабушка тигрят - знаменитая тигрица Золушка, которая внесла свой вклад в увеличение популяции амурских тигров на Дальнем Востоке. Золушка известна тем, что ее одной из первых выпустили на волю в рамках программы реинтродукции.

Детям Талы по оценкам специалистов уже больше года, уже этой весной они будут жить самостоятельно.

Напомним, ранее фотоловушки в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии впервые запечатлели Талу - дочь Золушки - вместе ее потомством, двумя котятами. Информацию об этом предоставил центр «Амурский тигр». Одно время специалисты заповедника считали, что Тала погибла, так как в 2020 году тигрица серьезно повредила левую переднюю лапу.

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