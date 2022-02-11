«Главное - прыгать ночью»: хабаровский бейсджампер покорил высотку на Шри-Ланке

Сейчас Алексей все еще в Шри-Ланке. Фото: соцсети Алексея Пыхова. Фото: Социальные сети

Хабаровский бейсджампер Алексей Пыхов покорил новую вершину. Парень нашел самое высокое здание в Коломбо и спрыгнул с него с парашютом. Сейчас он все еще в Шри-Ланке. Но дальше он планирует продолжить изучение местной неофициальной столицы Коломбо. Вот только после того, как заживет травма.

- Мы тут сейчас в небольшое ДТП попали, ногу хорошо так повредил. Нас залатали итальянцы. Но недели через две бы хотел вернуться туда, изучить еще окрестности, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Пыхов.

Путешествие в Азию Алексей с друзьями начал давно и издалека. Началось все в России - ребята приехали в Краснодар. Затем друзья отправились в Турцию и Индию. А из Индии оказался дешевый перелет в Коломбо на Шри-Ланку.

- Друзья сразу пошли на пляж, а я - осматривать окрестности. Приехал же, как всегда, с парашютом, с которым прыгаю везде, где могу. Оказалось, недалеко от моего хостела есть стройка - китайцы возводят комплекс The One. Они здесь, в Азии, вообще много где работают. Самая большая башня - в 345 метров - еще не построена. Но я посмотрел, и этот дом показался мне «прыгательным».

Главное, отмечает экстремал, прыгать ночью - так меньше вероятность, что тебя кто-то потом найдет.

- Тут, конечно, не Южная Корея, где все неподкупные. За прыжок со здания в Пусане мне пришлось заплатить штраф около 4300 долларов. А в Коломбо, думаю, смог бы решить вопрос с полицией на месте - деньгами. Но приземляться мне нужно было на дорогу - а днем трафик очень большой, меня бы просто раскатали здесь. Так что все просто - залез, перелез и прыгнул. Делов-то!

Алексей планирует еще раз съездить в Коломбо, когда заживет нога. А пока осматривает достопримечательности Мирисса, природу юга Шри-Ланки. А еще - познает серфинг.

Напомним, что данные действия незаконны и редакция рекомендует тщательно подумать, прежде, чем рисковать своей свободой.

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