В хабаровском зоосаду выберут самую романтичную звериную пару

Парочка амурских лесных котов - Маркиз и Симка. Фото: Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева

В преддверии 14 февраля - Дня всех влюбленных - в хабаровском зоосаде «Приамурский» состоится акция «Любимец публики». Прямо накануне самого романтичного праздника 12 и 13 февраля с 11:00 до 16:00 можно будет проголосовать за любимую звериную пару при помощи жетонов - «сердечек».

Все это будет происходить в помещении «Дома ученого бурундука», где сотрудники зоосада разместят интерактивную площадку. Также в этом помещении можно выпить горячего чая и погреться. Задача голосования - просто определить любимца публики в канун Дня святого Валентина.

Рыжие лисы. Фото: Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева

- У нас на сегодняшний день сформировано 11 пар. Это рыси, дальневосточные леопарды, лесные коты, песцы, серебристо-черные и рыжие лисицы, пятнистые олени, изюбры, красные канадские волки, харзы (уссурийские куницы) и бурые медведи - Маша и Балу. Последние в списке - это уникальное явление. Эти медведи живут вместе с самого основания зоосада уже на протяжении 20 лет! Маша принесла за все время уже 27 медвежат. В природе медведи обычно так долго в паре не живут - это любовь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Шевченко, заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада.

Итоги голосования огласят 15-16 февраля.

Красные волки. Фото: Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева

А те, кто хотят подарить свою любовь и заботу животным зоосада, могут устроиться волонтером по программе «Друзья зоосада», или взять животное под опеку. Кроме того, в зоосаде проходит благотворительная акция «Открытые сердца».

Харзы. Фото: Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева

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