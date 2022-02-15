Любопытный медведь и игривые рыси прогулялись перед фотоловушками в ЕАО

В октябре-ноябре 2021 года в ЕАО сразу несколько зверей попали в кадр фотоловушки Фото: Скриншот с видео

В октябре-ноябре 2021 года в ЕАО сразу несколько зверей попали в кадр фотоловушки. Перед автоматическими камерами показались упитанный медведь и пара рысей. Животных объединило дерево, возле которого они задерживались.

Дерево неслучайно заинтересовало зверей. Оно называется меточным и представляет собой некую коммуникационную площадку. На ней разные животные оставляют запахи и следы для общения между собой. Неудивительно, что дерево привлекает разных животных, которые считывают послания других соседей по тайге.

Достоверно известно, что возле «лесного телеграфа» задерживались барсуки. Но на четыре дня раньше в кадр попал медведь, который подобрался к камере с фланга, изучил и удалился. Через некоторое время перед объективом показались рыси со светящимися глазами. Одна из кошек явно хотела играться и задиралась ко второй. Последнюю же больше интересовало то самое дерево с множеством посланий.

- Какие прелестные! - пишут пользователи соцсетей.

- Настоящая социальная сеть для животных.

- Интересно, какие еще звери оставляют послания на этом дереве?

В ЕАО проходит перепись амурских тигров. Группировка редких котов в области разрослась настолько, что одних фотоловушек для учета уже недостаточно. Специалисты обследуют маршруты полосатых котов. Полученные данные войдут в итоговый отчет, который будет представлен в сентябре на ВЭФ. Предварительные данные появятся летом 2022 года.

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