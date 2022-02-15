Табун брошенных лошадей погибает от голода в отдаленных поселках Хабаровского края

Те лошади, которые оказались без хозяина, попали в трудную жизненную ситуацию. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В окрестностях поселка Главный стан и села Бриакан района имени Полины Осипенко Хабаровского края бродят табуны диких лошадей. Об этом сообщали местные жители. В администрации села Бриакан о проблеме бесхозных и голодных коней знали, но ничего не могли с этим сделать.

Те лошади, которые оказались без хозяина, попали в трудную жизненную ситуацию. Ситуацией заинтересовались хабаровские зоозащитники.

- Владельцы некоторых лошадей вообще покинули поселок и бросили коней на произвол судьбы. А те хозяева, которые остались, испытывали материальные трудности, поэтому они отпускали своих лошадей на самовыпас. Животных изначально было много, но большинство из них не пережило холода и голода, и сейчас их осталось всего восемь. У них есть хозяева, которые готовы безвозмездно передать лошадей в хорошие руки. Зоозащитники из Комсомольска собрались пару лошадей забрать себе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат закдумы Хабаровского края и зоозащитница.

Судьбу остальных лошадей пытается решить группа волонтеров. Кроме того, местные жители рассказывали, что ранее, как только появлялись желающие забрать коней себе, тут же, как черт из табакерки, появлялись хозяева, которые отказывались их отдавать.

По словам зоозащитницы, бесхозность лошадей - это достаточно частое явление, особенно в отдаленных поселениях. То же самое происходит с коровами и другим сельскохозяйственным скотом. Владельцы таких животных грешат тем, что отпускают их в самовыгул.

Напомним, ранее одиноко гуляющую лошадь заметили в Хабаровске. Пользователи сфотографировали животное и разместили фото в пабликах города в надежде, что у лошадки найдется хозяин.

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