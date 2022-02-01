«Выкидывать питомцев на улицу недопустимо!»: необходимость появления уполномоченного по защите животных объяснила хабаровская зоозащитница

Собаки в приюте. Фото: Игрнатьев Роман

На фоне обострившейся обстановки по нападениям бродячих собак на жителей Хабаровского края и соседних регионов некоторые люди готовы идти на крайние меры, призывая истреблять всех безнадзорных животных. При этом у братьев наших меньших тоже есть права, по крайней мере, они должны соблюдаться по закону.

По мнению Натальи Коваленко, депутата закдумы Хабаровского края и зоозащитницы, в регионе и в стране в целом необходимо наладить эффективную работу в отношении бродячих, домашних и диких животных. Для чего нужно ввести должность уполномоченного по защите животных РФ по аналогии с омбудсменом.

- Учреждение уполномоченного по защите животных в России необходимо, потому что, во-первых, этот человек будет помогать органам местного самоуправления в организации отлова уличных собак и налаживании контакта с волонтерами. Во-вторых, нам необходимо повышать уровень образования сограждан, чтобы те меньше выбрасывали питомцев на улицу. Эту миссию также может взять на себя омбудсмен. В-третьих, нужно сохранить фауну диких животных, в том числе дальневосточных. Также уполномоченный по правам животных должен будет держать контакт с минприроды и лоббировать важные предложения на федеральный уровень, - объяснила «КП» - Хабаровск» свою позицию зоозащитница.

Председатель сообщества «Зоозащита-ДВ» нашла на просторах интернета забытую петицию с такой инициативой, которая была создана, по ее словам, еще до принятия закона об ответственном обращении с животными магаданским волонтером Кристиной Акчуриной. Петицию можно найти на сайте Change.org, и на данный момент она собрала почти 700 тысяч подписей.

Тем временем ситуация с агрессивностью уличных собак в некоторых регионах Дальнего Востока уже действительно пугает. Например, в Магадане из-за участившихся жалоб на уличных безнадзорных животных даже ввели режим ЧС. Местные власти начали отлов всех дворняг и предупредили хозяев домашних питомцев о том, что отпускать их гулять без поводка не следует. Также в Магадане по домам ходят патрули, которые раздают владельцам животных памятки о том, как правильно стоит следить за своими любимцами.

Сеть уполномоченных по защите животных, при ее принятии, поможет урегулировать и эти проблемы.

Кроме того, в качестве примера Наталья Коваленко приводит практику западных стран, где благодаря эффективной работе подобных ведомств и проработанным законам бездомных собак нет.

Для этого в таких странах как Бельгия, Дания, Финляндия или Германия уже давно работает система регистрации, лицензирования и чипирования животных, а также отмечается высокий уровень социальной ответственности населения. Такие результаты достигнуты образовательной работой, широкой сетью приютов, а также штрафами недобросовестных хозяев питомцев.

К слову, с инициативой создать должность уполномоченного по защите животных накануне выступил Владимир Бурматов, депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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