Следком начал проверку по нападениям уличных собак в Хабаровском крае

Уличные собаки все чаще нападают на людей в регионе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Советской Гавани Хабаровского края начадась проверка по опубликованной «КП-Хабаровск» информации о нападении бездомных собак на 11-летнего мальчика.

Нападение случилось 28 января. Днем мальчик шел по улице Ленина, его догнали собаки и укусили за куртку и руку. По словам сестры пострадавшего, его здоровью ничего не угрожает, так как укус оказался несерьезным, но ребенок сильно испугался.

- Проводится процессуальная проверка по статье «Халатность». Принимаются меры по отлову животных специальными службами, - отметили в следственном комитете.

По итогам проверки предстоит дать оценку действиям сотрудников администрации на предмет обеспечения безопасности местных жителей от нападения бездомных агрессивных собак.

Напомним, свою проверку по участившимся нападениям собак начала прокуратура Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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