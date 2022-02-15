Однокрылая сова Букля из ЕАО нашла себе новый дом в Хабаровском крае

Букля хорошо устроилась на новом месте. Фото предоставлено героем публикации

В конце декабря прошлого года в дом к семейной паре из поселка Тельмана в ЕАО попала травмированная серая неясыть. Сначала сова застряла в трубе на соседском участке, после чего чета Голыжбиных забрала ее к себе и начала выхаживать. Птицу назвали Буклей, как питомца Гарри Поттера, и поселили в коробку.

Однако животное дикое, поэтому оно никак не могло ужиться с людьми: сова повсюду гадила и бродила по дому ночами. К тому же, у хозяйки Татьяны возникла на Буклю аллергия. А спустя какое-то время птица даже начала бросаться на других членов семьи.

- Букля начала кидаться на нас, внуку даже лицо когтями расцарапала. Только ее из коробки вытащишь, и начинает бросаться. Держать ее дальше было уже почти невыносимо, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Голыжбина, жительница ЕАО, приютившая серую неясыть.

Сову нужно было срочно перевозить в более подходящее место, которым стал центр реабилитации диких животных «Утес», где Буклю были готовы принять. Но сложность была в том, что центр находится в районе имени Лазо Хабаровского края, и дорога туда занимает три с половиной часа. У Татьяны не было денег, чтобы отправить травмированную неясыть в такую даль, и она была вынуждена кинуть клич о помощи. «Комсомолка» тоже не осталась в стороне и помогла с оглаской.

В итоге с Татьяной связалась группа зоозащитников «Шанс на жизнь» и собрала деньги на машину и бензин. Буклю отвезли в «Утес» в конце декабря 2021 - начале января 2022 года.

- Я потом звонила специалисту в «Утес», он мне фотографию прислал, сказал, что все с Буклей хорошо, она будет жить теперь здесь всегда. Они ее в клеточку посадили. А также добавил, что в центр поступает очень много травмированных животных и птиц.

Напомним, Буклю из ЕАО в конце декабря 2021 года обнаружил в пластиковой трубе соседский пес. Животное пыталось вытащить застрявшую птицу, когда на это обратил внимание сосед. Заглянув в трубу, он увидел, как в темноте светятся два желтых глаза. Мужчина позвал своих соседей, и вместе они распилили пластиковую конструкцию.

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