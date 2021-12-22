«Сидит себе глазками луп-луп»: хабаровчане приютили сову, застрявшую в трубе

Букля любит хлопать глазами. Фото предоставлено героем публикации

У семейной пары из Хабаровска уже неделю живет серая неясыть. Сову обнаружил в пластиковой трубе соседский пес. Животное пыталось вытащить застрявшую птицу, когда на это обратил внимание сосед. Заглянув в трубу, он увидел, как в темноте святятся два желтых глаза. Мужчина позвал своих соседей и вместе они распилили конструкцию и обнаружили внутри сову – живую, но серьезно раненную.

- Видать, когда собака ее лапками вытаскивала, то полкрыла оторвала. Мы ее забрали домой, сразу же оказали первую помощь, – я обрызгала пострадавшее крыло перекисью и обработала как смогла рану, близко к себе птица не подпускала. Затем начали пристраивать. В зоосаде сову не приняли, сказав, что подобных птиц у них и так уже много. Пришлось временно оставить у себя. Правда, у меня на сову аллергия, надо бы поскорее отдать. Внук настоял на кличке Букля, как в Гарри Поттере, а я сначала хотела назвать Наташкой, - рассказала «КП-Хабаровск» Татьяна Голыжбина, хабаровчанка, приютившая серую неясыть.

Затем чета Голыжбиных связалась с центром реабилитации диких животных «Утес» и сообщила им о своей находке. Там готовы принять Буклю, однако ни Голыжбины, ни специалисты центра пока что не могут добраться друг до друга.

- Мы бы и рады ее забрать и это необходимо, но пока нет возможности выбраться в Хабаровск. Центр находится в селе Кутузовка, район имени Лазо – это 150 километров от города. Голыжбины также не могут к нам приехать – у них нет машины. Нам они рассказали, что сова не может летать – только прыгает. Сейчас мы думаем над тем, как можно забрать пострадавшее животное. Серых неясытей много и, к сожалению, птицы часто травмируются и погибают из-за людей – например, попадают ночью под свет фар. Мы не изымаем зверей из дикой природы, к нам их привозят неравнодушные люди, - поделилась с «Комсомолкой» Людмила Круглова, специалист центра реабилитации диких животных «Утес».

Серые неясыти питаются в основном грызунами, также не брезгуют цыплятами и другими видами мяса. При хорошем уходе в неволе этот вид сов живет по 10-15 лет, в дикой природе 5-8 лет. В «Утесе» уже три года живет другая сова без крыла и неплохо себя чувствует.

Голыжбины кормят Буклю говядиной, а не мышами, что Татьяна считает неправильным. Ни рыбы, ни семечек привередливая неясыть есть не хочет.

- Сова должна получать полноценный корм, как в природе. С нашей кормежкой Букля долго не проживет – два месяца и конец. Также Букле нужен квалифицированный уход и медосмотр. Пока что она ведет себя спокойно – не кусается, не нападает. Сидит себе «глазками луп-луп», чудная такая, как домовенок. Кушает, какает,– все по расписанию. Внук ее поит из шприца, в миске вода проливается. Живет Букля у него в комнате, в коробке. Если ее туда не убирать, то весь дом обгадит. Но по-хорошему нужна клетка, на которую у меня лишних денег нет, - поделилась Татьяна Голыжбина.

Ночью Букля вылезает из коробки погулять, днем она менее активная. Сова даже может на метр подлететь и снова падает на землю. В природе неясыть не выживет – новое крыло уже не вырастит.

Поэтому Буклю нужно перевезти в новый дом в «Утесе». Неравнодушные хабаровчане могут обращаться к Татьяне Голыжбиной по телефону: 8-924-304-07-08.

Напомним, ранее в Еврейской автономной области сотрудники МЧС спасли от смерти филина. Пернатого потерпевшего нашли в окрестностях Биробиджана. Спасатели предполагают, что редкую птицу кто-то сбил.

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