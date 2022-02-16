Шел 40 минут по морозу: двое мужчин ограбили хабаровчанина, бросили за городом и дали 200 рублей на проезд

Парни заехали в темный двор в районе «Большого аэродрома», достали нож и потребовали у пьяного хабаровчанина отдать все ценные вещи Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Максим (имя изменено - прим. ред.) в марте прошлого года отдыхал в хабаровском кафе. Мужчина выпивал, веселился на полную и знакомился с гостями. Среди его новых друзей оказались двое парней, которые предложили подвезти пьяного Максима до дома.

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

Но по указанному адресу новые знакомые ехать не спешили. Парни заехали в темный двор в районе «Большого аэродрома», достали нож и потребовали у пьяного хабаровчанина отдать все ценные вещи. Перепуганный Максим выложил грабителям купленный недавно перстень и мобильный телефон.

Подозреваемых в дерзком ограблении задержали при силовой поддержке Росгвардии Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Отпускать мужчину грабители не захотели и повезли за город. Максим упрашивал новых знакомых высадить его. Парни бросили хабаровчанина на безлюдной трассе в районе села Восточного. Около 40 минут мужчина шел по морозу, пока не встретил людей, у которых попросил помощи.

- Я ему сказал: «Сиди в машине, успокойся, тебе ничего не будет». […] Я ему вернул сим-карту, паспорт, карточки банка, ключи. Дал ему 200 рублей на проезд, - рассказал один из подозреваемых.

Телефон хабаровчане продали в комиссионку, перстень - сдали в ломбард Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

ОФИЦИАЛЬНО

Дерзких грабителей задержали при силовой поддержке Росгвардии. Обвиняемым 21 и 22 года, ранее в криминальных сводках не фигурировали. У парней нашли нож, которым они угрожали Максиму. Телефон хабаровчане продали в комиссионку, перстень - сдали в ломбард.

- Обвиняемых отправили под стражу. Уголовное дело было заведено по статье «Разбой», расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Ущерб Максим оценил в 32 тысячи рублей. Максимальное наказание за разбой - до 10 лет колонии.

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