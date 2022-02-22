Льдина с 46 рыбаками откололась в Хабаровском крае: 19 человек эвакуировано, остальные не захотели бросать машины

21 февраля отмечалось волнение, которое подломило лед Фото: Скриншот с видео

В поселке Де-Кастри 21 февраля откололась льдина. В этот момент на ней находились десятки рыбаков и машин. Льдину прибило к другому берегу, откуда невозможно выбраться на машине.

«ХОРОШО - ЖИВЫЕ ОСТАЛИСЬ»

ЧП случилось в бухте Тигиль, где рыбаки выезжают на машинах прямо на лед в поисках корюшки. 21 февраля отмечалось волнение, которое подломило лед. В этот момент почуявшие неладное рыбаки начали эвакуацию, которая попала на видео. Судя по кадрам, проскочить успели те, кто забрался недалеко. Около 17:00 по местному времени льдина оторвалась от берега.

- Все на эвакуацию. Порыбачили. […] «Отрыбачились», хорошо - живые остались. Люди были далеко-далеко, за островом. Не факт, что оттуда прорвутся, - поделился автор видео.

На льдине оказались 46 рыбаков и 24 машины. Их прибило к другому берегу, все смогли самостоятельно переместиться на сушу. До Де-Кастри порядка 15 километров, но соль в том, что в этом месте нет дороги для машин. 19 человек согласились оставить свои авто на берегу и эвакуировались. Остальные 27 рыбаков отказываются уезжать и просят пробить им дорогу. Женщин и детей среди оставшихся нет.

- Тут есть лесовозная дорога, которую не используют уже много лет, поэтому она почти заросла деревьями. Но вырубить их просто так мы не можем - территория имеет статус водоохранной зоны, - рассказали «КП» в администрации Ульчского района.

Людям направят воду, еду и дрова. Сейчас в районе бухты около -18 градусов, ветер - 17 метров в секунду.

ПЛЕВАТЬ НА ЗАПРЕТЫ

Особый статус территории говорит еще и о том, что разъезжать здесь на машине запрещено. Об этом говорят и расставленные знаки. Но рыбаки игнорируют запреты и чуть ли не каждый день массово выезжают на лед за корюшкой.

- В условиях потепления, отжимных ветров и различных приливно-отливных явлений лед разрушается и ломается. Поэтому выезжать на замерзшую акваторию на машинах не рекомендуется. Также необходимо хорошо знать водоем, изучить прогноз погоды, определить с берега маршрут и не выходить на темные участки льда - они быстрее прогреваются, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Как будет решена проблема застрявших на берегу рыбаков - пока неизвестно. «КП» следит за развитием событий.

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