Рискуют жизнью ради корюшки: магаданские рыбаки устраивают опасную рыбалку

Никакие запреты не страшны заядлым рыбакам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане идет сезон корюшки. Как отмечают местные рыбаки, в этом году рыбы особенно много. В погоне за уловом колымчане тысячами съезжаются к морю и рекам и заезжают на лед. Поклонники зимней рыбалки точно знают, где самое рыбное место, и делятся опытом с другими.

ОПАСНОЕ ХОББИ

Не все так просто. Мечтая поймать побольше корюшки, рыбаки забираются настолько далеко от берега, что такое развлечение может закончиться судьбой мамонтенка из легендарного мультика. Каждый год происходят ситуации, когда ледовое покрытие трескается, и людей уносит в открытое море. Недавно в одном из любимых среди рыбаков мест по льду пошла живая трещина. Речь идет о бухте Гертнера, где образовавшийся на ледовом покрытии раскол уже достиг ширины в полметра. Как отмечают синоптики, такие образования постоянно находятся в движении - то расширяясь, то сужаясь.

Опасные ситуации происходят и в Хабаровском крае. В Ванинском районе моряки уже слагают легенды о пьяных рыбаках, мешающих работе кораблей. Этой зимой уснувший на льду рыбак не дал проплыть ледоколу «Новороссийск». Повезло, что команда вовремя заметила отдыхающего после водки мужчину, а не пошла напролом. Бывает и хуже: иногда доходит до того, что рыбаков уносит на льдинах, а их машины идут на корм акулам. Тогда даже целые спасательные операции разворачивают, чтобы вытащить любителей рыбки на берег.

РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ И РУБЛЕМ

- Каждый год в регионе разные погодные условия, и лед тоже промерзает по-разному. С первого взгляда это не видно, но, так или иначе, эти факторы влияют на лед. На одном и том же участке его толщина будет до метра, а немного дальше уже 50 сантиметров. На это влияют сильные течения, стоки теплых вод, различные естественные и искусственные сооружения. Морской лед чаще всего состоит из припаев. Сейчас у нас сезон отжимных ветров (когда дует от берега в сторону моря - прим. ред.). Кроме того, на толщину воздействуют приливы и отливы, которые проходят подо льдом. Из-за этого могут образовываться трещины, и происходят отрывы льда, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Как рассказали в МЧС, единственными безопасными местами, где можно передвигаться на машине, остаются ледовые переправы. На данный момент в Хабаровском крае их всего 38. В этих местах идет мониторинг ледового поля, рассчитана грузоподъемность, есть дежурный персонал, а также приняты все меры предосторожности.

- Рейды патрулирования все равно проводятся даже на местах, где нет специальных переправ. Нередко рыбаки заезжают на машинах в водоохранную зону. Инспекторы рыбоохраны в рамках своих полномочий могут накладывать за это административный штраф. И таких мест в крае очень много, они обозначены специальными табличками.

На данный момент оборудованных мест для зимней рыбалки в крае нет. Это вовсе не останавливает людей. Корюшка манит жителей своими плавниками, и рыбаки из года в год продолжают ловить рыбу в прорубях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Живая» трещина расползлась на три километра в замерзшей бухте Магадана

Из-за своей нестабильности она опасна для людей (подробнее)

Пьяные рыбаки мешают ледоколам в Хабаровском крае

Такая проблема преследует Ванинский район каждый год (подробнее)

В Хабаровском крае открыли 38-ю ледовую переправу

Она находится в районе имени Полины Осипенко (подробнее)