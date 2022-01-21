Пьяные рыбаки мешают ледоколам в Хабаровском крае

Любители зимней рыбалки забираются очень далеко от берега Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже несколько лет страшным сном для моряков, работающих на грузовых суднах в Ванинском районе, становятся рыбаки. Каждую зиму, как только вода в бухтах начинает замерзать, местные жители мчатся на рыбалку. Это приводит к нелепым, а порой и к ужасным случаям. В погоне за уловом люди заходят на фарватеры, где работают грузовые суда и ледоколы.

ПОД ЛЕЖАЧЕГО РЫБАКА ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Этот год не стал исключением для порта Ванино. В первый же день работы ледокола «Новороссийск», прибывшего для работы в акватории морского порта, судно ждал сюрприз. На льду посреди моря непринужденно лежал пьяный рыбак. Ледокол был вынужден остановиться. Такие случаи не редкость. Ведь рыбалка под водочку для многих – отдельный вид удовольствия. Мужчине повезло, что его вовремя заметили, а не пошли напролом, минуя лежачую преграду. Бывают случаи намного опаснее.

Несколько лет назад в бухте Мучки, где располагаются угольные терминалы, также сидели желающие поживиться рыбкой энтузиасты. Более того, заядлые рыбаки заехали на лед прямо на своих машинах и так далеко, что до берега быстро было не добраться. В этой бухте работают суда и ходят буксиры. Они поднимают волну, из-за которой лед ломается. В этот раз рыбаки досиделись до того, что оторвало льдину. Около ста человек вместе с машинами начало уносить в открытое море. Чтобы спасти авантюристов, пришлось развернуть целую спасательную операцию, как в каком-то боевике: из Хабаровска прилетели вертолеты, и сотрудники спасательной службы вытаскивали рыбаков на сушу.

Нередко происходят и случаи, когда спасатели просто не успевают к отчаянным покорителям льдов.

- Летальные случаи происходят ежегодно, особенно когда лед только начинает становиться. Кто-то проваливается по пояс, а кто-то полностью. Утонувших людей достают водолазы уже из-подо льда, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Шахрай, специалист по связям с общественностью администрации Ванинского района.

ЗАКОНОМ РАЗРЕШЕНО

Рыбаки имеют полное право выходить на лед. Для многих это азарт. Как только на воде появляется намек на заморозки, люди сломя голову бегут к месту клева. Если это не охранная или заповедная зона, у рыбаков зеленый свет на любые подобные затеи. Из года в год перед опасными участками ставят объявления «Въезд запрещен», но ради поклевки рыбаки готовы игнорировать предупреждения, прыгать по льдинам, проваливаться в ледяную воду.

На аппаратном совещании в администрации морских портов, где среди прочего обсуждалась эта проблема, было принято решение о создании комиссий в районных администрациях. Они и будут решать, как избавиться от этой проблемы.

- Запретить рыбачить не вариант, так как вызовет социальное напряжение. Надо искать другие подходы к разрешению проблемы, проводить профилактические работы на льду, - рассказал Евгений Шахрай.

Сотрудники ГО и ЧС и сейчас периодически выезжают на лед и предупреждают рыбаков об опасности. Иногда даже приходится перекрывать выходы к воде, где документально не оформлена переправа, снегом. Рыбакам все нипочем: они разгребают снег и все равно выезжают на лед.

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