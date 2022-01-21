Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 8:40

Пьяные рыбаки мешают ледоколам в Хабаровском крае

Такая проблема преследует Ванинский район каждый год
Марина ГОНЧАРЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Любители зимней рыбалки забираются очень далеко от берега

Любители зимней рыбалки забираются очень далеко от берега

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже несколько лет страшным сном для моряков, работающих на грузовых суднах в Ванинском районе, становятся рыбаки. Каждую зиму, как только вода в бухтах начинает замерзать, местные жители мчатся на рыбалку. Это приводит к нелепым, а порой и к ужасным случаям. В погоне за уловом люди заходят на фарватеры, где работают грузовые суда и ледоколы.

ПОД ЛЕЖАЧЕГО РЫБАКА ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Этот год не стал исключением для порта Ванино. В первый же день работы ледокола «Новороссийск», прибывшего для работы в акватории морского порта, судно ждал сюрприз. На льду посреди моря непринужденно лежал пьяный рыбак. Ледокол был вынужден остановиться. Такие случаи не редкость. Ведь рыбалка под водочку для многих – отдельный вид удовольствия. Мужчине повезло, что его вовремя заметили, а не пошли напролом, минуя лежачую преграду. Бывают случаи намного опаснее.

Несколько лет назад в бухте Мучки, где располагаются угольные терминалы, также сидели желающие поживиться рыбкой энтузиасты. Более того, заядлые рыбаки заехали на лед прямо на своих машинах и так далеко, что до берега быстро было не добраться. В этой бухте работают суда и ходят буксиры. Они поднимают волну, из-за которой лед ломается. В этот раз рыбаки досиделись до того, что оторвало льдину. Около ста человек вместе с машинами начало уносить в открытое море. Чтобы спасти авантюристов, пришлось развернуть целую спасательную операцию, как в каком-то боевике: из Хабаровска прилетели вертолеты, и сотрудники спасательной службы вытаскивали рыбаков на сушу.

Нередко происходят и случаи, когда спасатели просто не успевают к отчаянным покорителям льдов.

- Летальные случаи происходят ежегодно, особенно когда лед только начинает становиться. Кто-то проваливается по пояс, а кто-то полностью. Утонувших людей достают водолазы уже из-подо льда, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Шахрай, специалист по связям с общественностью администрации Ванинского района.

ЗАКОНОМ РАЗРЕШЕНО

Рыбаки имеют полное право выходить на лед. Для многих это азарт. Как только на воде появляется намек на заморозки, люди сломя голову бегут к месту клева. Если это не охранная или заповедная зона, у рыбаков зеленый свет на любые подобные затеи. Из года в год перед опасными участками ставят объявления «Въезд запрещен», но ради поклевки рыбаки готовы игнорировать предупреждения, прыгать по льдинам, проваливаться в ледяную воду.

На аппаратном совещании в администрации морских портов, где среди прочего обсуждалась эта проблема, было принято решение о создании комиссий в районных администрациях. Они и будут решать, как избавиться от этой проблемы.

- Запретить рыбачить не вариант, так как вызовет социальное напряжение. Надо искать другие подходы к разрешению проблемы, проводить профилактические работы на льду, - рассказал Евгений Шахрай.

Сотрудники ГО и ЧС и сейчас периодически выезжают на лед и предупреждают рыбаков об опасности. Иногда даже приходится перекрывать выходы к воде, где документально не оформлена переправа, снегом. Рыбакам все нипочем: они разгребают снег и все равно выезжают на лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Николаевске-на-Амуре грузовик провалился под лед

Водитель, рискуя жизнью, поехал по замерзшей реке (подробнее)

Провалились под лед: два брата 6 и 10 лет погибли в Хабаровском крае

Поиском тел занимаются водолазы (подробнее)

Ледоход на Амуре: в районе набережной Хабаровска растаял лед у берега

По прогнозам река должна вскрыться в ближайшие три дня (подробнее)

Интересное