Ледоход на Амуре: в районе набережной Хабаровска растаял лед у берега

В районе набережной Хабаровска растаял лед у берега Фото: Петр МОЛОТОВ

На Амуре у Хабаровска со дня на день ожидается ледоход. Процесс немного замедлился из-за снежного циклона 13 и 14 апреля, который принес в край отрицательные температуры и снег. По прогнозам гидрологов, ледоход на Амуре может начаться с 15 по 18 апреля. Пока же в районе центральной набережной в Хабаровске лед полностью растаял в пределах нескольких метров береговой полосы.

В районе набережной Хабаровска растаял лед у берега Фото: Петр МОЛОТОВ

Напомним, что ледоход уже начался на реках в южных районах Хабаровского края. На прошлой неделе ото льда начала освобождаться река Бикин. Из-за затора возникла угроза затопления ближайших населенных пунктов, однако ситуация быстро стабилизировалась.

В районе набережной Хабаровска растаял лед у берега Фото: Петр МОЛОТОВ

Из-за повышенного уровня Амура и Уссури в некоторых районах по-прежнему прогнозируется неблагоприятная паводковая обстановка. Так, в районе села Казакевичево уровень воды на метр выше нормальных отметок. Талые воды дошли и до села Корсаково-2. Местные жители сегодня утром ужаснулись текущей паводковой ситуации и призывают власти и МЧС немедленно реагировать на угрозу затопления.