«Живая» трещина расползлась на три километра в замерзшей бухте Магадана

Замерзшая бухта Гертнера в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

По данным Колымского УГМС, в замерзшей бухте Гертнера, что находится в шести километрах от Магадана, образовалась «живая» трещина длиной около трех километров. В самых опасных местах ее ширина достигает полуметра. Из-за своей нестабильности трещина может «гулять», то расширяясь, то сужаясь, в зависимости от приливов и отливов. Она появляется по естественным причинам уже не первый год, на ее формирование влияют множество факторов, в том числе человеческий (слив сточных вод, к примеру).

Ледовая обстановка в бухте Гертнера. Фото: Департамент ГОЧС и ПБ Магаданской области

Центр гидрометеорологии проводил обследование моря в бухте 10 февраля, когда проходила фаза прилива. Специалисты также отметили опасные места, куда ни в коем случае нельзя выходить и тем более выезжать.

- Самые опасные точки, это устье реки Магаданка и район сброса сточных вод возле мыса Красный. Выезд и выход на лед крайне опасен! - предупредили в Колымском УГМС.

Бухта Гертнера в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Ширина припая составила около шести с половиной километров по створу бухты от съезда №2. Дальше уже находится поле дрейфующего льда и открытое море. Стоит отметить, что трещина пока что закрыта льдом, который местами заснежен, из-за чего трещину может быть не видно. Также в ледовом поле повсеместно отмечаются смерзшиеся трещины шириной 10-20 сантиметров и более.

Спасатели предупредили население, так как в этом районе регулярно проезжают рыбаки на лед, и хотя они осведомлены, порой человеческая халатность оборачивается трагедией.

Исследовательский дрон Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- В прошлом году один мужчина решил проехать в бухте Гертнера на машине примерно в 500 метрах от берега, тогда как все остальные проезжали намного ближе. Закончилось все трагично - машина провалилась под лед, и целую неделю ее не могли найти. Мужчина, разумеется, погиб. Он поехал в опасное место от незнания. Мы смотрим трещину только в тех местах, где проезжают рыбаки, чтобы предупредить их. Сама ледовая дорога находится чуть в стороне, ближе к берегу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виктор Таин, начальник морского отдела Колымского УГМС.

Стоит отметить, что трещина вполне может стать шире и надломиться. В этом году она смерзлась и небольшая, но в фазу отлива может стать намного больше. Также на ширину трещины влияют и погодные условия, которые тоже изменчивы и непредсказуемы.

Сотрудники Колымского УГМС Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Напомним, в прошлом году в районе Николаевска-на-Амуре под воду ушел снегоболотоход «Кержак». Его обнаружили инспекторы ГИМС. Автомобиль, нагруженный продуктами, ушел под десятисантиметровый лед, который не выдержал такой большой нагрузки.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Комсомольчанин на внедорожнике едва не замерз, застряв во льдах Амура

В попытках выбраться он повредил двигатель и печку (подробнее)

«Шансов спастись нет»: хабаровчан предупредили о смертельной опасности на Амуре

Спасатели проводят рейды на водоемах практически ежедневно (подробнее)

В Николаевске-на-Амуре грузовик провалился под лед

Водитель, рискуя жизнью, поехал по замерзшей реке (подробнее)

Провалились под лед: два брата 6 и 10 лет погибли в Хабаровском крае

Поиском тел занимаются водолазы (подробнее)