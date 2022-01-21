Комсомольчанин на внедорожнике едва не замерз, застряв во льдах Амура

Мужчина в ночное время выехал на лед на внедорожнике и застрял Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре на заледеневшем Амуре застрял мужчина на внедорожнике. Это случилось в крещенскую ночь, вызов поступил спасателем в 3:30, после того, как они закончили работать на месте тройного смертельного ДТП.

Сотрудники МЧС нашли пострадавшего примерно на середине реки, в нескольких сотнях метров от берега. Оказалось, что машина попала в пустоту, образовавшуюся между разными слоями льда.

В безуспешных попытках выбраться из ловушки, комсомольчанин сжег муфту и пробил радиатор. В результате печка в машине сломалась и салон начал постепенно охлаждаться. Температура воздуха тогда была около минус 20 градусов.

- Река – это живой организм и толщина льда везде разная, а где-то его вообще может нет быть. Выезжать на лед можно только на оборудованных переправах. Мужчина мог и замерзнуть, если бы спасатели не прибыли вовремя – слава богу, что у нго был заряжен телефон и комсомольчанин догадался вызвать помощь, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Мужчина объяснил спасателям, что он выехал от местного яхт-клуба и двигался по реке в сторону моста вдоль берега. Машина попала в западню примерно в километре от этого клуба. Объяснить свой поступок комсомольчанин внятно не смог.

Если бы не помощь спасателей, то ночное путешествие могло закончиться трагично. При этом мужчина не сразу согласился уходить с реки, так как не хотел бросать свою машину. Что будет с авто дальше неизвестно.

- Только после долгих уговоров, около 5 утра мужчину удалось вывезти и передать родственникам, - отметил Евгений Грязнов, начальник поисково-спасательного отряда Главного правления МЧС России по Хабаровскому краю.

По сообщению МЧС, официальных ледовых переправ в этом месте нет. Однако автомобилисты сами накатали километровую колею. Стоит отметить, что выезжать в таких несанкционированных местах крайне опасно. Раньше здесь образовывались полыньи, а под лед провалились как люди, так и техника. Некоторые происшествия заканчивались трагически.