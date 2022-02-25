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Общество25 февраля 2022 8:37

Отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года

«Комсомолка» узнала, как будут летать самолеты на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года
Александра ШОПЕНКО
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В связи с ситуацией с ДНР и ЛНР закрыты ряд аэропортов в Черноземье и на юге России

В связи с ситуацией с ДНР и ЛНР закрыты ряд аэропортов в Черноземье и на юге России

Фото: Иван ВИСЛОВ

В связи с ситуацией с ДНР и ЛНР закрыт ряд аэропортов в Черноземье и на юге России. Ограничения вступили в силу 24 февраля. «Комсомолка» выяснила, отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года.

Росавиация полностью приостановила работу аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. Оставалось непонятным, отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года.

Дело в том, что прямых рейсов на юг России из Хабаровска нет. Но люди летали трансфером через Москву и другие города. Судьба рейсов с пересадками оставалась неизвестной, и только сейчас она решилась.

- На рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» трансферные пассажиры, следующие в закрытые аэропорты, принимаются к перевозке только до аэропорта Шереметьево. Мы следим за развитием ситуации. Об изменениях сообщим дополнительно, - прокомментировали «КП» в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Что касается возврата билетов на отмененные рейсы, то есть несколько вариантов решения. Если вы покупали билет напрямую у авиакомпании, то деньги могут вернуться автоматически в полном объеме. Если через посредника, то нужно обращаться к нему, но он может удержать свой сбор.

По вопросам статусов рейсов, обмена, возврата авиабилетов необходимо обратиться в авиакомпанию: 8 (800) 444-55-55.

Напомним, что Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Накануне президент РФ начал военную операцию в Донбассе. Через несколько минут после специального обращения президента пошли сообщения о серии взрывов в Харькове, Краматорске, Мариуполе, порту Одессы и даже в Киеве. Удары наносятся не по площадям, а точечно.

Хабаровский край готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР. Их разместят в пунктах временного размещения. Также порядка 500 студентов будут зачислены в вузы и техникумы края.

Также в Хабаровске продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Желающие могут поделиться товарами первой необходимости, одеждой, бытовой техникой, детским питанием и постельным бельем. Основным пунктом сбора определен краевой молодежный центр «Поколениум», расположенный по адресу: Первомайская, 25. С полным списком доступных к сбору вещей можно ознакомиться в памятке.

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