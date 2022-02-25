В связи с ситуацией с ДНР и ЛНР закрыты ряд аэропортов в Черноземье и на юге России Фото: Иван ВИСЛОВ

В связи с ситуацией с ДНР и ЛНР закрыт ряд аэропортов в Черноземье и на юге России. Ограничения вступили в силу 24 февраля. «Комсомолка» выяснила, отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года.

Росавиация полностью приостановила работу аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. Оставалось непонятным, отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года.

Дело в том, что прямых рейсов на юг России из Хабаровска нет. Но люди летали трансфером через Москву и другие города. Судьба рейсов с пересадками оставалась неизвестной, и только сейчас она решилась.

- На рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» трансферные пассажиры, следующие в закрытые аэропорты, принимаются к перевозке только до аэропорта Шереметьево. Мы следим за развитием ситуации. Об изменениях сообщим дополнительно, - прокомментировали «КП» в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Что касается возврата билетов на отмененные рейсы, то есть несколько вариантов решения. Если вы покупали билет напрямую у авиакомпании, то деньги могут вернуться автоматически в полном объеме. Если через посредника, то нужно обращаться к нему, но он может удержать свой сбор.

По вопросам статусов рейсов, обмена, возврата авиабилетов необходимо обратиться в авиакомпанию: 8 (800) 444-55-55.

Напомним, что Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Накануне президент РФ начал военную операцию в Донбассе. Через несколько минут после специального обращения президента пошли сообщения о серии взрывов в Харькове, Краматорске, Мариуполе, порту Одессы и даже в Киеве. Удары наносятся не по площадям, а точечно.

Хабаровский край готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР. Их разместят в пунктах временного размещения. Также порядка 500 студентов будут зачислены в вузы и техникумы края.

Также в Хабаровске продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Желающие могут поделиться товарами первой необходимости, одеждой, бытовой техникой, детским питанием и постельным бельем. Основным пунктом сбора определен краевой молодежный центр «Поколениум», расположенный по адресу: Первомайская, 25. С полным списком доступных к сбору вещей можно ознакомиться в памятке.

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