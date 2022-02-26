Жительница Хабаровска напала на подростка в автобусе

Парню прилетели несколько ударов по голове Фото: скриншот из видео

В Сеть попало видео, на котором женщина в красной куртке колотит пассажира автобуса. Ролик разместили в одном из городских пабликов. Автор поста рассказал, что нападение произошло в автобусе №68 вечером 25 февраля.

- Женщина ударила молодого человека из-за неоплаченного проезда и нецензурных высказываний.

В комментариях появились предположения, что женщина работала кондуктором в этом автобусе. Разъяренная дама поколотила парня за отказ платить за билет. Что на самом деле послужило причиной конфликта, пока неизвестно. Однако возмущению подписчиков нет предела.

- Из-за 40 рублей, вот это да

- Кто она такая, чтобы трогать чужих детей?!

- Скорее всего место ей не уступил

- Могли бы заступиться! Что за беспредел?

Как такой конфликт мог произойти в почти пустом транспорте и почему никто не заступился за парня? Вместо помощи пассажиры предпочти снять видео и выложить на обозрение публики. Автобусные разборки уже становятся обыденностью. Недавно с кондуктором троллейбуса №1 поссорилась студентка местного вуза. Тогда причиной послужила просьба освободить место, занятое пассажиркой. Возмущенная девушка считала, что не обязана вставать с предназначенного для кондуктора сидения, а кондуктор предпочла решить конфликт оскорблениями и попытками сесть на коленки студентки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Конфликт «на занятом месте»: жительница Хабаровска пожаловалась на хамское поведение кондуктора

В Хабаровске произошла ссора между кондуктором троллейбуса и пассажиркой (подробнее)

«В могилу с собой забери!»: водитель хабаровского автобуса нагрубил пассажирке при попытке оплаты проезда

Свой поступок он объяснил тем, что женщина повела себя как «заяц» (подробнее)