Жительница Хабаровска напала на подростка в автобусе

Парню прилетели несколько ударов по голове Фото: скриншот из видео
В Сеть попало видео, на котором женщина в красной куртке колотит пассажира автобуса. Ролик разместили в одном из городских пабликов. Автор поста рассказал, что нападение произошло в автобусе №68 вечером 25 февраля.
- Женщина ударила молодого человека из-за неоплаченного проезда и нецензурных высказываний.
В комментариях появились предположения, что женщина работала кондуктором в этом автобусе. Разъяренная дама поколотила парня за отказ платить за билет. Что на самом деле послужило причиной конфликта, пока неизвестно. Однако возмущению подписчиков нет предела.
- Из-за 40 рублей, вот это да
- Кто она такая, чтобы трогать чужих детей?!
- Скорее всего место ей не уступил
- Могли бы заступиться! Что за беспредел?
Как такой конфликт мог произойти в почти пустом транспорте и почему никто не заступился за парня? Вместо помощи пассажиры предпочти снять видео и выложить на обозрение публики. Автобусные разборки уже становятся обыденностью. Недавно с кондуктором троллейбуса №1 поссорилась студентка местного вуза. Тогда причиной послужила просьба освободить место, занятое пассажиркой. Возмущенная девушка считала, что не обязана вставать с предназначенного для кондуктора сидения, а кондуктор предпочла решить конфликт оскорблениями и попытками сесть на коленки студентки.
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