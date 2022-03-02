Хабаровчанам смягчили условия въезда в Таиланд

Для российских туристом смягчили ограничения при въезде Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 марта Таиланд внезапно смягчил условия въезда для российских туристов. Согласно новым правилам послабления коснулись ПЦР-тестов, медицинской страховки и бронирования гостиницы.

- Ранее было два ПЦР-теста – в первый и пятый день прибытия. Сейчас тест нужно предоставить только по прилету. Второй ПЦР заменили тестом на антиген*. Его можно сделать самостоятельно, не идти в лабораторию он стоит порядка шести долларов. Также разрешили уменьшить сумму на страховку с 50 до 20 тысяч долларов, - рассказала «КП-Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Кроме того, по варианту Test&Go достаточно только на первый день бронировать гостиницу, на пять день не нужно, как это было ранее.

Прямых рейсов в Таиланд из Хабаровска по-прежнему нет. Но до Пхукета регулярно выполняются перелеты из Владивостока. Также с 7 марта возобновятся рейсы до Бангкока.

Напомним, ранее из Хабаровска временно прекращались все международные перелеты. Это коснулось и перелетов в Таиланд из Владивостока.

*СПРАВКА - «КП»

Главное отличие между тестом на Антитела и Антиген заключается в том, что тесты на Антитела выявляют наличие антител к вирусу или патогену, причем они не показывают, есть ли у человека вирус, тогда как Антигенные тесты выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.

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